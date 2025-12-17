Nakli sharab kaise pahchane : भारत में फेस्टिवल, पार्टी या खास मौकों पर शराब का सेवन आम बात है. जब तक बोतलें न खुलें जश्न पूरा नहीं होता. लेकिन जश्न में खलल तब पड़ता है जब शराब नकली (Nakli Sharab Kaise Pahchane) निकलती है. क्या आप जानते हैं हर साल नकली शराब से कई लोगों की जान चली जाती है. सस्ती कीमत के लालच में लोग अनजाने में जहरीली शराब (Nakali Sharab Peene Se Kya Hota Hai) पी लेते हैं. इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि शराब असली है या नकली. उसकी जांच कैसे करें और किन ब्रांड्स में मिलावट का खतरा ज्यादा रहता है. चलिए जानने की कोशिश करते हैं.

भारत में नकली शराब की पहचान कैसे करें? (How to Identify Fake Liquor in India)

नकली शराब की पहचान सबसे पहले बोतल से की जा सकती है. बोतल का ढक्कन ढीला हो, सील टूटी हो या लेबल टेढ़ा-मेढ़ा लगा हो तो सतर्क हो जाएं. असली शराब की बोतल पर लेबल साफ, प्रिंट शार्प और स्पेलिंग सही होती है. बारकोड या होलोग्राम गायब हो या उखड़ा हुआ लगे तो भी शराब नकली हो सकती है.

शराब की जांच कैसे की जाती है? (How Is Liquor Tested?)

सरकारी स्तर पर शराब की जांच लैब में की जाती है, जहां उसमें मेथनॉल और एथनॉल का रेशो देखा जाता है. आम आदमी घर पर लैब टेस्ट तो नहीं कर सकता. लेकिन कुछ बेसिक बातों को समझ कर टेस्ट कर सकता है. जैसे शराब की स्मेल और उसके टेस्ट के जरिए.

शराब शुद्ध है कि नहीं कैसे चेक करते हैं? (How to Check If Liquor Is Pure or Not?)

एक आसान तरीका है शराब को हथेली पर लगाकर रगड़ना. अगर रगड़ने के बाद केमिकल जैसी तेज स्मेल आए, तो शराब शुद्ध नहीं हो सकती.

सबसे नकली शराब कौन सी है? (Which Liquor Is Most Commonly Faked?)

भारत में सबसे ज्यादा नकली शराब सस्ती देशी शराब और पॉपुलर ब्रांड्स की डुप्लीकेट बोतलों में मिलती है. खासकर लोकल ठेकों या बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं से मिलने वाली शराब में खतरा ज्यादा रहता है.

असली शराब की जांच कैसे करें? (How to Verify Genuine Liquor?)

असली शराब खरीदने का सबसे सुरक्षित तरीका है ऑथराइज्ड और सरकारी ठेकों से ही खरीदारी करना. बिल जरूर लें और बोतल खोलने से पहले सील चेक करें. आजकल कई ब्रांड्स QR कोड या ऐप के जरिए भी ऑथेंटिसिटी चेक करने की सुविधा देते हैं. थोड़ी सी सावधानी आपकी सेहत और जान दोनों को सुरक्षित रख सकती है.