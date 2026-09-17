Happy Birthday PM Narendra Modi : पारंपरिक पगड़ी से स्टाइलिश जैकेट तक, पीएम मोदी के इन लुक्स की खूब हुई चर्चा, देखिए...

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और 2026 में वह 76 वर्ष के हो गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों और दौरों के दौरान पहनावे को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. उनका अंदाज अक्सर पारंपरिक भारतीय परिधानों से लेकर औपचारिक कपड़ों तक नजर आता है. अलग-अलग राज्यों और मौकों पर स्थानीय परिधान पहनने की उनकी तस्वीरें भी सामने आती रही हैं.

लुंगी और कुर्ते में दिखा अलग अंदाज

पोर्ट ब्लेयर दौरे से जुड़ी तस्वीरों में पीएम मोदी सफेद लुंगी और कुर्ते के साथ गमछा पहने नजर आए थे. यह पहनावा सामान्य तौर पर उनके रोजमर्रा के कुर्ता-पायजामा वाले लुक से अलग दिखाई देता है. पोर्ट ब्लेयर यात्रा से जुड़ी तस्वीरें प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं.

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कैजुअल लुक में भी दिखे पीएम मोदी

जानकारी के अनुसार, कुछ मौकों पर पीएम मोदी का पहनावा पूरी तरह पारंपरिक नहीं, बल्कि कैजुअल अंदाज में भी नजर आया है. हाफ शर्ट, पैंट, जैकेट, चश्मे और हैट के साथ उनका यह लुक बाकी परिधानों से काफी अलग दिखाई देता है. ऐसे लुक में आराम और उपयोगिता को भी ध्यान में रखा गया है.

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हिमाचली टोपी और जैकेट में आए नजर

हिमाचल प्रदेश से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान पीएम मोदी को स्थानीय टोपी और जैकेट के साथ भी देखा गया है. कुर्ता-पायजामा के साथ पारंपरिक टोपी और जैकेट पहनने से उनका लुक पूरी तरह भारतीय और क्षेत्रीय रंग में नजर आता है. प्रधानमंत्री अलग-अलग राज्यों की पारंपरिक पोशाकों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहनते रहे हैं.

विदेशी दौरों पर फॉर्मल अंदाज

विदेशी दौरों के दौरान पीएम मोदी का पहनावा अक्सर फॉर्मल नजर आता है. सूट, जैकेट और अन्य औपचारिक परिधानों में उनकी तस्वीरें सामने आती रही हैं. इस तरह के कपड़े औपचारिक बैठकों और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के माहौल के अनुरूप होते हैं.

चोला डोरा से राजस्थानी पहनावे तक

केदारनाथ यात्रा के दौरान पीएम मोदी के पहने पारंपरिक परिधान की भी काफी चर्चा हुई थी. इसी तरह राजस्थान समेत कई राज्यों के पारंपरिक परिधानों में भी उन्हें देखा गया है. उनका पहनावा कई मौकों पर भारत की अलग-अलग क्षेत्रीय पोशाकों और कपड़ा परंपराओं को सामने लाता है. पीएम मोदी ने खुद भी भारतीय पारंपरिक वस्त्रों की विविधता को रेखांकित किया है.

लाल रंग की हलारी पगड़ी में खास नजर आए मोदी

बता दें कि 2021 में पीएम मोदी का एक खास लुक भी देखने को मिला था. जब उन्होंने जामनगर के शाही परिवार की ओर से भेंट की गई लाल रंग की हलारी पगड़ी पहनी थी. पीले बिंदुओं वाली इस पगड़ी को उन्होंने ग्रे जैकेट और कढ़ाईदार शॉल के साथ पेयर किया था. जिसने उनके पूरे अंदाज को खास बना दिया.

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