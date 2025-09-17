शााहरुख खान, रजनीकांत, कमल हासन से लेकर कंगना रनौत कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे सेलेब्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास अवसर पर बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने भी अपने-अपने अंदाज में प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने वीडियो में पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए और उनके नेतृत्व की तारीफ की. अनुपम खेर ने कहा कि वह पीएम मोदी को उस समय से जानते हैं, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे. जब वह पहली बार गुजरात में उनसे मिले थे, तब पीएम मोदी ने बड़े ही गर्मजोशी और विनम्रता से उनका स्वागत किया था.

अनुपम ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी! आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रभु आपको लंबी और स्वस्थ आयु प्रदान करें. आप आने वाले कई सालों तक ऐसी ही उदारता, दृढ़ता और निस्वार्थ भावना से देश का नेतृत्व करें. मेरी मां भी आपको ढेर सारा प्यार भेज रही हैं. वह कह रही थीं कि उनकी आपसे बात कराई जाए. आपकी माता जी की अनुपस्थिति में वह आपको आशीर्वाद देंगी. मांएं कितनी मासूम होती हैं. एक बार फिर, हैप्पी बर्थडे, मोदी जी. जय हिंद."

अभिनेत्री किरण खेर ने भी इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने पोस्ट के जरिए पीएम मोदी के नेतृत्व को देश के लिए एक मजबूत आधार बताया और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आपका ईमानदार और निडर नेतृत्व देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है. ईश्वर आपको स्वस्थ और सशक्त बनाए रखें."

बॉलीवुड अभिनेता आर. माधवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इस वीडियो में उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपने एक व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया. उन्होंने बताया कि जब वह अपनी फिल्म 'रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट' की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें पीएम मोदी की याददाश्त और संवेदनशीलता का अनुभव हुआ. मुंबई में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी आए थे, जहां बॉलीवुड के कई लोग मौजूद थे. सभी लोग पीएम मोदी से मिलने और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए उत्साहित थे.

माधवन ने बताया कि उस समय वह वैज्ञानिक नंबी नारायण के किरदार के लिए पूरे मेकअप और दाढ़ी में थे, जिसके कारण उन्हें खुद शक था कि पीएम मोदी उन्हें पहचान पाएंगे या नहीं. लेकिन, माधवन को आश्चर्य तब हुआ, जब पीएम मोदी ने उन्हें देखते ही कहा, 'माधवन जी, आप तो नंबी नारायण लग रहे हैं. क्या फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है?'

माधवन ने कहा कि वह इस बात से हैरान रह गए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियां संभालने वाले प्रधानमंत्री को यह तक याद था कि वह किस फिल्म पर काम कर रहे हैं. उस दिन माधवन ने पीएम मोदी के साथ अपनी पहली सेल्फी ली थी, जिसमें दोनों की दाढ़ियां एक जैसी थीं. उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए एक यादगार पल था. उस दिन मुझे समझ आया कि पीएम मोदी न केवल एक दूरदर्शी नेता हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान भी हैं, जो लोगों को ध्यान से देखते हैं, उन्हें याद रखते हैं और दिल से महत्व देते हैं."

माधवन ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "आपके 75वें जन्मदिन पर मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं. आपका यह साल खुशहाल, स्वास्थ्यपूर्ण और प्रेरणादायक रहे."

बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो पोस्ट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "विश्व पटल पर भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं."



#WATCH | On PM Modi's 75th birthday, Superstar Shah Rukh Khan says, "Today, on the occasion of PM Modi's 75th birthday, I extend my best wishes to him. Your journey from a small city to the global stage has been very inspiring. Your discipline, hard work and dedication towards… pic.twitter.com/p8wRc2pDzz — ANI (@ANI) September 17, 2025