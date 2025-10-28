7 दिनों में बाल झड़ना-टूटना हो जाएगा बंद! बस लगा लें ये 'मैजिकल हेयर ऑयल', घर पर ऐसे करें तैयार

Home Remedy for Hairfall: प्रदूषण, तनाव और गलत खाने-पीने की वजह से लोगों को बालों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार के महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी-कभी कुछ खास फायदा नहीं मिलता है. ऐसे में व्यक्ति को केवल निराशा ही हाथ लगती है. अगर आप भी अपने बालों के टूटने-झड़ने से परेशान हैं तो कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसे मैजिक हेयर ऑयल के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे 7 दिनों में बालों का टूटना, झड़ना, सफेद होना बंद हो जाएगा. साथ ही डैंड्रफ और जूं भी खत्म हो जाएंगी. आइए जानते हैं इस तेल को घर पर कैसे तैयार किया जा सकता है.

मैजिक ऑयल बनाने के लिए सामग्री

2 एलोवेरा

एक कप नारियल तेल

नीम के पत्ते

करी पत्ते

ये मैजिकल हेयर ऑयल बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप 2 एलोवेरा के पत्तों को छोटे-छोटे हिस्सों में काटें और अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट में अब एक कप नारियल का तेल, कुछ नीम के पत्ते और कुछ करी पत्ते मिक्स कर 5 मिनट तक अच्छे से पका लें. ठंडा होने के बाद इसे किसी कंटेनर में छान लें और स्टोर कर लें.

रोजाना रात को सोने से पहले इस मैजिकल हेयर ऑयल को अपने बालों में लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. इसके बाद सुबह उठकर अपने बालों को हल्के गर्म पानी से धो लें. ऐसा 7 दिन करने से बालों का टूटना, झड़ना और सफेद होना बंद हो जाएगा.

एलोवेरा में भरपूर मात्रा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं. इसके अलावा इससे बाल हाईड्रेट भी रहते हैं. वहीं, नारियल तेल में ऐसे पौषक तत्व पाए जाते हैं जिससे बाल मजबूत और हेल्दी बनते हैं. साथ ही बालों को सोफ्ट और शाइनी बनाने में नारियल का तेल बहुत लाभदायक माना जाता है. नीम और करी पत्ते की बात करें तो इनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स बालों को लंबा और मजबूत बनाने का काम करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.