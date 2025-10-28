इसबगोल कौन-कौन सी परेशानी में काम आता है? न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें किस दिक्कत में कैसे खाएं

Psyllium Husk Benefits: इसबगोल को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे आमतौर पर पेट से जुड़ी दिक्कतों के लिए जाना जाता है लेकिन इससे अलग भी इसबगोल खाने से कई फायदे मिल सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट कंचन नायर हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने इसबगोल के 5 ऐसे ही फायदे और इसे लेने का सही तरीका बताया है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं किस परेशानी में इसबगोल कैसे काम आता है-

कब्ज (Constipation)

अगर आपको कब्ज की दिक्कत है, तो इसबगोल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. कब्ज के लिए न्यूट्रिशनिस्ट रात में सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल को गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर पीने की सलाह देती हैं. यह आपकी आंतों की सफाई में मदद करता है और सुबह पेट को साफ रखता है.

एसिडिटी या जलन की समस्या में न्यूट्रिशनिस्ट ठंडे दूध में इसबगोल मिलाकर पीने की सलाह देती हैं. 1 चम्मच इसबगोल को ठंडे दूध में मिलाकर पीने से पेट को तुरंत ठंडक मिलती है और एसिडिटी कम होती है.

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो खाने से 30 मिनट पहले 1 चम्मच इसबगोल को गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं. इसबगोल पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और ओवरईटिंग से बचाता है. इस तरह यह कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करने में मदद करता है और आपका वजन संतुलित बना रहता है.

यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है कि जो चीज कब्ज में काम आती है, वही दस्त में भी फायदेमंद है. लेकिन यह सच है. जब इसबगोल को दही के साथ लिया जाता है, तो यह पेट के अच्छे बैक्टीरिया को संतुलित करता है और ढीले दस्त को रोकने में मदद करता है. बस 1 चम्मच इसबगोल को एक कटोरी दही में मिलाकर खा लें.

ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल (Blood Sugar & Cholesterol)



डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए भी इसबगोल किसी वरदान से कम नहीं है. इसे खाने के बाद एक गिलास पानी में मिलाकर पीने से ब्लड में शुगर का अवशोषण धीमा होता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में मदद मिलती है.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, इसबगोल एक ही चीज है, लेकिन उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे और कब लेते हैं. बस ध्यान रखें कि इसे लेने के बाद हमेशा पर्याप्त पानी जरूर पिएं ताकि इसका असर सही तरह से हो सके.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.