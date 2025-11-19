सर्दी में जरूर खाएं घीया का हलवा, पाचन तंत्र होगा मजबूत, बॉडी के अंग-अंग को मिलेगी एनर्जी, स्टडी से जानिए लौकी के हलवे के फायदे

Bottle Gourd Benefits: घीया या लौकी से सिर्फ एक सब्जी ही नहीं, बल्कि लौका का हलवा और लौकी की मिठाई भी बहुत पसंद की जाती है, लेकिन क्या आप जानते है लौकी यानी घीया का हलवा खाने से सेहत को भी फायदा मिलेगा. जी हां ऐसा सच है. दरअसल, घीया लौकी का हलवा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है. घीया के हलवे में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो पाचन, हाइड्रेशन और शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ावा देने के लिए लाभकारी होते हैं.

यह भी पढ़ें:- Beetroot Juice: चुकंदर के जूस में अदरक मिलाकर पीने के क्या फायदे हैं? चुकंदर का जूस कितने दिन तक पीना चाहिए, जानिए क्या कहती है स्टडी

घीया लौकी के हलवे के फायदे

जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक, लौकी में एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और बायोएक्टिव मिश्रण होते हैं, जो आंत के कार्य में सहायक होते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं. इस स्टडी के मुताबिक, घीया का हलवा सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए असरदार साबित हो सकते हैं.

घीया का हलवा खाने से पाचन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. लौकी प्राकृतिक रूप से पानी और फाइबर से भरपूर होती है, जिससे यह हल्का, पचने में आसान और पेट के लिए सही है. जिन लोगों को एसिडिटी, पेट फूलना या पाचन संबंधी समस्या होती है, उन्हें अक्सर घीया से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए. यह सब्जी पेट को ठंडक पहुंचाती है और मल त्याग को कंट्रोल करने में मदद करती है.

लौकी के हलवे को बहुत कम लोग हार्ट हेल्थ से जोड़ते हैं, लेकिन घीया कई हार्ट संबंधी समस्याओं में लाभ प्रदान करता है. लौकी में पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर होते हैं, जो हार्ट के कार्य में सहायक होते हैं. यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल के बेहतर संतुलन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है.

जो लोग वजन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मिठाई खाने के शौकीन भी हैं, तो उनके लिए लौकी का हलवा फायदेमंद हो सकता है. इस सब्जी में कैलोरी बहुत कम और पानी की मात्रा ज्यादा होता है. यह बिना ज्यादा कैलोरी मिलाए पेट भर देता है, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और ज्यादा खाने से बचाव होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.