खुद घर पर ही ऐसे बनाएं चूहे भगाने की दवा, भाग जाएगा एक-एक चूहा

Home Remedies for Rats: घर में चूहों का डेरा बनाना काफी आम बात है. लेकिन देखते ही देखते उन चूहों की संख्या काफी बढ़ जाती है और फिर ये सामान को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं. खाने के साथ-साथ कई सामानों को कुतर-कुतर कर खराब कर देते हैं. इस स्थिति में चूहों को भगाना काफी जरूरी हो जाता है. कई बार लोग इन्हें पकड़ने के लिए चुहेदान का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूहे फिर से वापिस घर में आ जाते हैं. कई कोशिशों के बाद भी इन चूहों से छुटकारा नहीं मिल पाता है.

कई लोग चूहों को भगाने के लिए बाजार से स्टिकी पैड्स और केमिक्ल वाले प्रोडक्ट्स लाते हैं जिससे चूहे मर जाते हैं. लेकिन अगर आप बिना मारे चूहों को रफूचक्कर करना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं. इसी कड़ी में, आज हम आपको कुछ बेहद असरदार और आसान घरेलू ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप घर में ही चूहों को भगाने की नेचुरल दवा तैयार कर सकते हैं. इनसे चूहे घर से भाग जाएंगे और वो भी बिना किसी नुकसान के.

1. प्याज आएगी काम

चूहों को भगाने के लिए प्याज बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है. इसके लिए आप प्याज को काटकर उस जगह रख दें जहां चूहे बार-बार आते हों. इससे चूहे आपके घर में नहीं आएंगे. दरअसल, चूहों को इसकी गंध नहीं पसंद होती है और वे दूर भागते हैं.

पिपरमिंट आपको बहुत आसानी से पनवाड़ी की दुकान पर मिल सकता है. इसको आप उस जगह पर रख दें जहां से चूहें आपके घर में आते हों. अगर प्याज वाला तरीका आपके लिए फायदेमंद साबित न हुआ तो ये नुस्खा अपना सकते हैं. बता दें कि पिपरमिंट की स्मेल चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. इसके अलावा अगर आपको पिपरमिंट नहीं मिलता है तो आप पुदिन हरा की गोली को पंक्चर कर इस्तेमाल कर सकते हैं.

चूहों को भगाने के लिए आप घर की अल्मारी और कोनों-कोनों में फिटकरी की छोटी-छोटी डलियां रख दें. इसके अलावा आप फिटकरी के पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हैं. चूहों की इसकी गंध और स्वाद पसंद नहीं होता है.

चूहों को मार भगाने के लिए बाजार में जिंक फास्फाइड का पाउडर मिलता है. इसे आप आटे में मिलाएं और छोटी-छोटी गोलियां बनाकर घर में रख दीजिए, इससे चूहे खत्म हो जाएंगे. आमतौर पर इस उपाय की सलाह नहीं दी जाती है, खासतौर से जिन घर में छोटे बच्चे हैं, उन्हें इस उपाय को आजमाने से बचना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.