चायदानी जलकर पड़ गई काली तो ऐसे मिनटों में करें साफ, नए जैसा चमकदार हो जाएगा बर्तन

Easy Way To Clean Burnt And Black Pan: अक्सर लोग रोजाना सुबह की शुरुआत एक गर्म चाय की प्याली के साथ करना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार चाय बनाते वक्त बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ गैस गंदी हो जाती है, बल्कि चाय बनाने वाला पैन यानी चायदानी भी काला होने के साथ-साथ खराब हो जाता है. ज्यादातर लोग चाय भी एक ही बर्तन में बनाते हैं, तो बार-बार चाय बनाने से पैन का रंग बदलने लगता है और काला पड़ जाता है. चाय के तो भरपूर मजे हो गए, लेकिन असली चुनौती चाय के पैन को साफ करने में आती है. पैन को साफ करने के लिए घंटों रगड़ना-घिसना पड़ता है. ऐसे में आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं, जिससे चाय का जला हुआ पैन आसानी से साफ हो जाएगा.

दरअसल, कई बार चाय बनाते समय ध्यान कहीं और चला जाता है और पैन या भगोना जलकर काला पड़ जाता है फिर चाहे कितना भी रगड़ लें या डिशवॉश जेल डालें, वह काला दाग हटने का नाम ही नहीं लेता. अगर, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हम आपको बता रहे हैं ऐसे 3 घरेलू नुस्खे, जो बर्तन से जला हुआ काला निशान पूरी तरह साफ कर देंगे और बर्तन फिर नए जैसा चमकने लगेगा.

नमक और नींबू का करें इस्तेमाल

जले हुए पैन को चमकाने के लिए नमक और नींबू बहुत फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए दो बड़े चम्मच नमक डालें और एक नींबू का रस निचोड़ दें. अब इसमें थोड़ा गर्म पानी डालकर 15 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद स्क्रबर से हल्के हाथों से रगड़ें. ऐसा करने से पैन में लगा कालापन पूरी तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि नींबू का एसिड जले हुए कार्बन को ढीला कर देता है और नमक की रगड़ से काले दाग आसानी से निकल जाते हैं.

चाय के बर्तन साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और सिरका बहुत लाभकारी हो सकता है. पैन में 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और ऊपर से 1 कप सिरका डालें. इससे झाग उठेगा और कुछ मिनटों के बाद पैन को हल्की आंच पर 5 मिनट तक गर्म करें और फिर स्क्रबर से साफ करें.

चाय के बर्तन को साफ करने के लिए चाय की पत्तियां ही सबसे आसान और देसी उपाय है. जले हुए पैन में 2 कप पानी और इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती डालें. 5–10 मिनट तक इसे उबालें और फिर ठंडा होने पर स्क्रबर से साफ करें.

