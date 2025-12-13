नाश्ते की 5 आदतें जो आंतों को हर दिन पहुंचाती हैं नुकसान, आज से ही छोड़े दें, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से जानिए कारण

Bad Breakfast Habits: सुबह का नाश्ता हमारे पूरे दिन को निर्धारित करता है. सुबह-सुबह हम जैसा नाश्ता करेंगे, शरीर दिन भर वैसे ही काम करेगा. हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने बताया कि अक्सर लोग सुबह कुछ आदतें गलत तरह अपनाते हैं, जिसका असर सेहत पर पड़ता है और पेट से जुड़ी समस्या होती है. आपकी कुछ सुबह की आदतें पेट को नुकसान पहुंचा सकती हैं. असल में ये आपके पाचन को बिगाड़ सकती हैं. ऐसी गलतियों से पेट फूलना, एसिडिटी, सूजन और पेट की सामान्य परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं. डॉ. सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ ऐसी आदतें बताई हैं जिन्हें आप धीरे-धीरे बदल सकते हैं, ताकि आपका पेट स्वस्थ रहे और आप अपने दिन की बेहतर शुरुआत कर सकें.

नाश्ता न करना

नाश्ता न करना आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है. जब आप नाश्ता नहीं करते हैं, तो आपका पेट खाली रहता है और एसिड का उत्पादन होता है, जो आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है.

सुबह कॉफी पीना एक आम आदत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकती है? कॉफी में एसिड होता है जो आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है.

शुगर से भरपूर नाश्ता करना आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है. शुगर आपके पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ाता है, जो आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है.

हाइड्रेशन की कमी आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकती है. जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो आपका पेट सूख जाता है और एसिड का उत्पादन होता है, जो आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है.

डॉ. सेठी ने बताया कि सुबह की इन आदतों को बदलने से आपके पेट को लाभ हो सकता है. नाश्ता करना, कॉफी पीने से पहले पानी पीना, शुगर से भरपूर नाश्ता न करना, और हाइड्रेशन की कमी न होने देना आपके पेट को स्वस्थ रख सकता है और आंतों की हेल्थ भी अच्छी होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.