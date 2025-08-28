विज्ञापन

Ganesh Chaturthi Mehndi Design: गणेश उत्सव पर हाथों में लगाएं खूबसूरत मेहंदी, देखें सबसे लेटेस्ट और यूनिक मेहंदी डिजाइन

Ganesh Chaturthi Mehndi Design: यहां हम आपके लिए गणेश उत्सव स्पेशल कुछ बेहद खास मेहंदी डिजाइन की तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इनमें से किसी एक को चुनकर अपने हाथों को सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Ganesh Chaturthi Mehndi Design: गणेश उत्सव पर हाथों में लगाएं खूबसूरत मेहंदी, देखें सबसे लेटेस्ट और यूनिक मेहंदी डिजाइन
गणेश उत्सव पर हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और यूनिक मेहंदी डिजाइन

Ganesh Chaturthi Mehndi Design: इस वक्त देशभर में खूब धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है. इस साल गणेश चथुर्थी की शुरुआत बीते कल यानी 27 अगस्त, बुधवार से हुई और 6 सितंबर, शनिवार के दिन गणपति विसर्जन किया जाएगा. बता दें कि गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है. माना जाता है कि इन दिनों ही श्री गणेश का जन्म हुआ था. ऐसे में घर-घर में बप्पा की स्थापना होती है और 10 दिनों तक उनके पूजन, भजन और उत्सव का माहौल बना रहता है. इस पावन मौके पर घरों को सुंदर सजाया जाता है और खासकर महिलाएं भी सजने-संवरने में भी कोई कमी नहीं छोड़तीं हैं. बप्पा के स्वागत के लिए महिलाएं खूब सजती सवरती हैं, साथ ही हाथों में सुंदर मेहंदी भी लगवाती हैं. इसी कड़ी में हम भी यहां आपके लिए कुछ बेहद खास मेहंदी डिजाइन की तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इनमें से किसी एक को चुनकर अपने हाथों को सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

गणेश उत्सव पर हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और यूनिक मेहंदी डिजाइन

गणपति मेहंदी डिजाइन

अगर आप साधारण मेहंदी डिजाइन के बजाय कुछ अलग और यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो भगवान गणेश की छोटी-सी तस्वीर हथेली पर बनावा सकती हैं.

मिनिमल मेहंदी

अगर आपको मिनिमल मेहंदी पसंद हैं, तो आप अपनी मेहंदी में इस तरह केवल गणेश जी की झलक दिखा सकती हैं.

ये डिजाइन भी हैं बेहद खूबसूरत 

इन सब से अलग आप इन लेटेस्ट डिजाइन्स में से किसी एक को चुनकर अपने हाथों को सजा सकती हैं. ये डिजाइन्स भी बेहद खूबसूरत लगने वाले हैं.  


