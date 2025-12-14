Yellow Mustard Vs Black Mustard: काली सरसों भारतीय रसोई का वो छोटा सा दाना है, जिसे हम अक्सर सिर्फ तड़के तक सीमित समझ लेते हैं. लेकिन सच ये है कि काली सरसों सेहत के नजरिए से एक पावरफुल सुपरफूड मानी जाती है. पुराने समय से आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और नेचुरल ऑयल्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं. बदलती लाइफस्टाइल, खराब खानपान और बढ़ते स्ट्रेस के बीच काली सरसों पाचन से लेकर जोड़ों तक कई समस्याओं में राहत दे सकती है. वहीं पीली सरसों भी अपने फायदे रखती है, लेकिन दोनों में फर्क समझना जरूरी है ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही सरसों चुन सकें.

काली सरसों के फायदे (Benefits of Black Mustard)



काली सरसों शरीर को गर्माहट देने वाली मानी जाती है. ये पाचन को बेहतर बनाती है और गैस, अपच जैसी दिक्कतों में राहत देती है. इसके बीज मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने में मदद करते हैं, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है. काली सरसों में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. सर्दी-खांसी या जुकाम में सरसों का तेल और इसके बीज पुराने जमाने से उपयोग किए जाते रहे हैं.



काली सरसों किस काम आती है? (Uses of Black Mustard)



काली सरसों का इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू उपायों में भी किया जाता है. सरसों के तेल की मालिश जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की जकड़न में राहत देती है. तड़के में इस्तेमाल की गई काली सरसों पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करती है. कई लोग इसे चटनी, अचार और काढ़े के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं.



पीली और काली सरसों में अंतर (Yellow vs Black Mustard)



पीली सरसों का स्वाद हल्का होता है और ये पेट के लिए सॉफ्ट मानी जाती है. वहीं काली सरसों ज्यादा तीखी और गर्म प्रभाव वाली होती है. पीली सरसों बच्चों और संवेदनशील पेट वालों के लिए बेहतर हो सकती है, जबकि काली सरसों ठंड, दर्द और सुस्ती जैसी समस्याओं में ज्यादा असरदार मानी जाती है.



कौन सी सरसों सेहत के लिए अच्छी है? (Which Mustard Is Healthier)



अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है और आपको ठंड या जोड़ों की समस्या रहती है, तो काली सरसों ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है. वहीं हल्का और बैलेंस अल्टरनेटिव चाहने वालों के लिए पीली सरसों बेहतर रहती है. कुल मिलाकर दोनों ही सेहतमंद हैं, बस सही मात्रा और सही जरूरत के हिसाब से चुनना जरूरी है.

