Bhukh kam karne ke upay भूख लगना शरीर की एक नेचुरल जरूरत है, लेकिन जब भूख बार-बार और जरूरत से ज्यादा लगने लगे तो ये परेशानी बन जाती है. आज की लाइफस्टाइल में देरी से खाने की आदत, स्ट्रेस, नींद की कमी और जंक फूड की आदत भूख को और बढ़ा देती है. कई बार हम असली भूख नहीं बल्कि आदत या इमोशनल क्रेविंग की वजह से खाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि भूख कम करने के लिए क्या खाएं और बिना ज्यादा खाए भूख को कैसे कंट्रोल किया जाए. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान घरेलू उपाय, सही फूड चॉइस और थोड़ी सी समझदारी से भूख पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है.

रात को स्वेटर पहनकर सोने से क्या होता है? क्या हम गर्म कपड़े पहन कर सो सकते हैं, जानिए शरीर पर क्या होता है असर

पेट भरा रखने वाले फूड्स (Foods That Keep You Full)

अगर आप चाहते हैं कि बार-बार भूख न लगे तो अपने खाने में फाइबर और प्रोटीन जरूर शामिल करें. ओट्स, दलिया, फल, सब्जियां, दालें और नट्स पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं. प्रोटीन रिच फूड्स जैसे दही, पनीर या अंकुरित दालें खाने से क्रेविंग कम होती है. ये फूड्स धीरे-धीरे पचते हैं जिससे दिमाग को पेट भरा होने का सिग्नल मिलता है.

बिना ज्यादा खाए भूख कैसे मिटाएं (How To Reduce Hunger Without Eating)

कई बार हल्की भूख पानी की कमी की वजह से भी लगती है. ऐसे में एक गिलास गुनगुना पानी या नींबू पानी पीना काफी मददगार हो सकता है. हर्बल चाय या ग्रीन टी भी भूख शांत करने में मदद करती है. अगर तुरंत कुछ खाने का मन करे तो थोड़ी देर वॉक करना या गहरी सांस लेना भी क्रेविंग को कम कर देता है.

खाने की इच्छा क्यों बढ़ती है और कैसे रोकें (How To Control Food Cravings)

खाने की इच्छा अक्सर बोरियत, तनाव या नींद की कमी से जुड़ी होती है. देर रात जागना और स्क्रीन टाइम ज्यादा होना भी भूख बढ़ाता है. कोशिश करें कि हर दिन तय समय पर खाना खाएं और भरपूर नींद लें. मीठा खाने की तलब हो तो फल खाएं और नमकीन की जगह भुने चने जैसे हेल्दी ऑप्शन चुनें. धीरे-धीरे खाने की आदत भी भूख को कंट्रोल में रखती है.

भूख न लगने के घरेलू उपाय (Home Remedies To Reduce Hunger)

अजवाइन का पानी, सौंफ चबाना या दालचीनी वाला पानी पीना भूख को बैलेंस करने में मदद करता है. सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से दिनभर की अनहेल्दी क्रेविंग कम होती है. थोड़ी मात्रा में देसी घी या नारियल तेल भी पेट को संतुष्ट रखता है और बार-बार खाने की जरूरत महसूस नहीं होती.