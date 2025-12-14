विटामिन डी की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? विटामिन डी से कौन सी बीमारियां होती हैं, धूप में विटामिन डी कितने बजे मिलता है

Benefits Of Sleeping In Sunlight: धूप को अक्सर लोग सिर्फ सर्दियों की राहत या कपड़े सुखाने का जरिया मानते हैं, लेकिन असल में धूप शरीर और दिमाग दोनों के लिए किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं है. सुबह की हल्की धूप में बैठना या कुछ देर लेटना न सिर्फ शरीर को गर्माहट देता है बल्कि अंदर से एनर्जी भी भर देता है. आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हम ज्यादातर समय बंद कमरों, मोबाइल स्क्रीन और एसी के बीच बिताते हैं, जिससे नेचुरल सनलाइट से दूरी बन जाती है. यही वजह है कि विटामिन डी की कमी, थकान, मूड स्विंग्स और नींद की परेशानी आम होती जा रही है. सही समय पर सही मात्रा में धूप लेना इन तमाम दिक्कतों को धीरे-धीरे कम कर सकता है. आइए जानते हैं कि धूप में सोने या लेटने से शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं और इसे कब लेना सबसे बेहतर होता है.

बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता...कौन सा ड्राई फ्रूट खाने से चेहरे पर ग्लो आता है?

धूप में सोने के फायदे (Benefits Of Sleeping In Sunlight)

धूप में कुछ देर लेटना शरीर को गहरी रिलैक्सेशन देता है. जब धूप सीधे स्किन पर पड़ती है तो शरीर में खुश रहने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं. इससे तनाव कम होता है और मन शांत महसूस करता है. ठंड के मौसम में धूप में सोना मांसपेशियों की जकड़न को भी कम करता है और शरीर को नेचुरल गर्माहट देता है. कई लोगों को धूप में बैठते ही हल्की झपकी आ जाती है, जो दिमाग के ओवरलोड को कम करने में मदद करती है.

क्या धूप में लेटने से फायदे होते हैं? (Is Lying In Sunlight Beneficial)

धूप में लेटना सिर्फ सुकून के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है. इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हड्डियों को मजबूती मिलती है. नियमित रूप से सुबह की धूप लेने से इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट मिलता है. जिन लोगों को हमेशा थकान या सुस्ती रहती है, उनके लिए धूप में कुछ मिनट बिताना नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है.

धूप में विटामिन डी कितने बजे मिलता है? (Best Time For Vitamin D From Sunlight)

विटामिन डी के लिए सबसे सही समय सुबह करीब 8 बजे से 11 बजे के बीच माना जाता है. इस दौरान धूप तेज नहीं होती और शरीर आसानी से विटामिन डी एब्जॉर्ब कर पाता है. रोजाना 15 से 25 मिनट तक हाथ, पैर या चेहरे पर धूप पड़ने देना काफी होता है. बहुत तेज दोपहर की धूप से बचना चाहिए क्योंकि इससे स्किन को नुकसान हो सकता है.

क्या धूप में रहने से नींद अच्छी आती है? (Does Sunlight Improve Sleep)

धूप में समय बिताने से शरीर की नेचुरल बॉडी क्लॉक सही रहती है. इससे रात में मेलाटोनिन हार्मोन सही समय पर रिलीज होता है, जो अच्छी नींद के लिए जरूरी है. जो लोग दिन में धूप नहीं लेते, उन्हें अक्सर रात में नींद न आने या बार-बार जागने की समस्या रहती है. सुबह की धूप लेने से रात की नींद गहरी और सुकूनभरी बन सकती है.

विटामिन डी की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है?

विटामिन डी शरीर के कुछ रसायनों द्वारा रक्तचाप नियंत्रण के तरीके को बदल देता है. इस विटामिन की खूबी है क‍ि यह रक्त वाहिकाओं की परत को लचीला और स्वस्थ भी बनाए रखता है. अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है, तो आपकी धमनियां बेहद सख्त हो जाती हैं. इससे रक्त प्रवाह में मुश्किल भी बढ़ जाती है.