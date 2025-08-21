Full Cream Milk या Toned Milk, बच्चे को कौन सा दूध देना चाहिए? डॉक्टर से जान लें क्या है ज्यादा बेहतर

Full Cream or Toned Milk: दूध को एक कंप्लीट फूड माना जाता है. यही वजह है की भारतीय घरों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रोज दूध पीते हैं. खासकर बच्चों की बेहतर ग्रोथ के लिए मां-बाप उन्हें दिन में दो समय दूध देते हैं. लेकिन इस दौरान उनके मन में अक्सर एक सवाल रहता है. वो ये कि बच्चों को कौन सा दूध दिया जाए, फुल क्रीम मिल्क या फिर टोंड मिल्क? अक्सर बाजार में दूध खरीदते वक्त यही कंफ्यूजन रहती है. अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं इसपर एक्सपर्ट की राय.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर कैंसर इम्यूनोथेरेपी डॉक्टर जमाल ए. खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने साफ कहा है कि बच्चों के लिए फुल क्रीम दूध सबसे अच्छा विकल्प है.

डॉक्टर बताते हैं कि पहले के समय में लोग दूध सीधे दूधवाले से लेते थे और वह बिल्कुल प्राकृतिक होता था. लेकिन आजकल लोग पैकेट वाला दूध खरीदते हैं, जहां अलग-अलग तरह के दूध उपलब्ध हैं. इनमें फुल क्रीम और टोंड मिल्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं.

डॉक्टर जमाल बताते हैं, फुल क्रीम मिल्क को सबसे ज्यादा पौष्टिक माना जाता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और फैट सभी पर्याप्त मात्रा में रहते हैं. बच्चों की हड्डियों, दिमाग और शरीर की सही ग्रोथ के लिए यह बहुत जरूरी है.

टोंड मिल्क में क्या फर्क है?

टोंड मिल्क असल में फुल क्रीम दूध से ही बनाया जाता है. इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर और पानी मिलाकर फैट की मात्रा कम कर दी जाती है. इससे दूध हल्का और पतला हो जाता है. हालांकि, ऐसा करने से इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी थोड़ी कम हो जाती है.

वहीं, कई लोग फुल क्रीम दूध इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें फैट ज्यादा है. इसे लेकर डॉक्टर खान कहते हैं कि अगर आपको फैट से दिक्कत है तो दूध को उबालकर ऊपर की मलाई निकाल दें. इससे फैट कम हो जाएगा, लेकिन पोषक तत्व बरकरार रहेंगे.

किस दूध से बनानी चाहिए दही?

कई लोग बाजार से दही न लाकर घर में बनाना पसंद करते हैं. इसके लिए भी डॉक्टर खान हमेशा फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. फुल क्रीम दूध से बना दही ज्यादा गाढ़ा और पौष्टिक होता है. इसमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों की मात्रा बेहतर रहती है. ऐसे में बच्चों को देने या दही बनाने के लिए फुल क्रीम दूध ही ज्यादा बेहतर है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



