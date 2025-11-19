विज्ञापन

Dharmendra Health News: अस्पताल से घर आए धर्मेंद्र को हुए 8 दिन, जानें अब कैसी है धरम पाजी की तबीयत

Dharmendra Health News: दिग्गज एक्टर का अब घर पर ही इलाज जारी है. धर्मेंद्र के अस्पताल से छुट्टी मिले 8 दिन हो चुके हैं, ऐसे में उनके फैंस जानना चाहते हैं कि धर्मेंद्र की घर जाने के बाद अब तबीयत कैसी है.

Dharmendra Health News: हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की इन दिनों अपनी तबीयत को लेकर चर्चा में हैं. बीते दिनों तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया. हालांकि दिग्गज एक्टर का अब घर पर ही इलाज जारी है. धर्मेंद्र के अस्पताल से छुट्टी मिले 8 दिन हो चुके हैं, ऐसे में उनके फैंस जानना चाहते हैं कि धर्मेंद्र की घर जाने के बाद अब तबीयत कैसी है. एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र की तबीयत अब पहले से ज्यादा ठीक है. 

धर्मेंद्र को अस्पताल से कम मिली छुट्टी 

बता दें कि धर्मेंद्र 31 अक्टूबर से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. 12 नवंबर की सुबह करीब साढ़े सात बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि अब उनका इलाज घर पर ही जारी रहेगा, क्योंकि परिवार ने घर पर ही देखभाल का फैसला लिया है. धर्मेंद्र के परिवार ने भी बयान जारी कर कहा, “धर्मेंद्र जी अस्पताल से घर लौट आए हैं और अब घर पर ही आराम करेंगे. कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और उनके और परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें. आपके प्यार और दुआओं के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया.”

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म कौन सी 

सुपरस्टार धर्मेंद्र ने शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश और ड्रीम गर्ल जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं. हाल ही में वो शाहिद कपूर-कृति सेनन की फिल्म “तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया” में नजर आए थे. अब वो जल्द ही अगस्त्य नंदा की फिल्म “इक्कीस” में दिखेंगे, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें धर्मेंद्र को शानदार अंदाज देखने को मिल रहा है. 
 

