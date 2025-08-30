इक्के-दुक्के बाल दिखने लगे हैं सफेद तो आज से ही खाना शुरू कर दीजिए ये 3 चीजें, डॉक्टर ने कहा White Hair हो जाएंगे ब्लैक

White Hair Remedies: उम्र बढ़ने लगती है तो उम्र के निशान भी शरीर पर कई अलग-अलग तरीकों से दिखना शुरू हो जाते हैं. कभी चेहरे पर झुर्रियों से तो कभी बालों की सफेदी से बढ़ती उम्र की पहचान हो जाती है. लेकिन, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो समय से पहले होने वाले सफेद बालों से अक्सर परेशान रहते हैं. असल में जेनेटिक्स और उम्र के अलावा शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी बालों के सफेद होने की वजह बनती है. ऐसे में अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर (Premature Grey Hair) या प्रीमेच्योर वाइट हेयर (Premature White Hair) यानी समय से पहले ही बालों के सफेद हो जाने की दिक्कत से दोचार हो रहे हैं तो यहां जानिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ, इप्शिता जोहरी किन फूड्स को खाने की सलाह दे रही हैं. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर करके डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया है कि वो कौनसी चीजें हैं जो अंदरूनी रूप से शरीर को भरपूर पोषण देती हैं और बालों को सफेद होने से रोकती हैं. आप भी अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं.

सफेद बाल कम करने के लिए खाएं ये फूड्स | Foods That Reduce White Hair

डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है बाल अगर समय से पहले सफेद होने लगे हैं तो आपको अपनी डाइट में अंडे और दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दही, चीज और पनीर वगैरह जरूर शामिल करने चाहिए. इसके अलावा, डॉक्टर रोजाना धूप लेने की सलाह देती हैं. धूप इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को विटामिन डी की कमी (Vitamin D Deficiency) के चलते सफेद बालों की दिक्कत से दोचार होना पड़ता है. ऐसे में धूप लेने पर शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा.

अंडे में विटामिन बी12 (Vitamin B12) होता है जो बालों के नेचुरल कलर को मेंटेन करने में मददगार होता है. इससे समय से पहले बालों का सफेद होना कम होने लगता है. अंडे से बालों को नेचुरल प्रोटीन और केराटिन मिलता है. यह स्कैल्प को फैटी एसिड्स भी देता है जिससे स्कैल्प की सेहत अच्छी रहती है.

शरीर में विटामिन बी12 की कमी होना बालों के समय से पहले सफेद होने की बड़ी वजह बनती है. ऐसे में दूध और दूध से बनने वाली चीजों को खाया-पिया जाए तो इससे शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन बी12 मिल जाता है. इससे बालों के समय से पहले सफेद होने की दिक्कत कम होती है.

अगर आपके बाल अक्सर टूटते रहते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि आपको मछली, अलसी के बीज और बादाम खाने चाहिए.

डैंड्रफ को दूर करने के लिए कद्दू के बीज और सूखे मेवे खाए जा सकते हैं जिससे स्कैल्प को जिंक और हेल्दी फैट्स मिलें.

बाल नहीं बढ़ रहे तो पालक, चुकुंदर और दालों को खानपान का हिस्सा बना लें.