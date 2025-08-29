विज्ञापन

क्या तेल से डैंड्रफ हो सकता है? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया कैसे बालों पर कौनसा ऑयल लगाना चाहिए

Is Oiling Bad For Dandruff: बहुत से लोग मानते हैं कि तेल लगाने पर डैंड्रफ होता है या डैंड्रफ बढ़ जाता है. इसमें कितना सच है और कितना नहीं आइए जानते हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से. 

Oiling Hair: डैंड्रफ को तेल किस तरह प्रभावित करता है, जानिए यहां. 

Hair Care: डैंड्रफ स्कैल्प से जुड़ी एक आम दिक्कत है जिसमें सिर पर सफेद फ्लेक्स नजर आने लगते हैं और सिर जरूरत से ज्यादा खुजाना शुरू कर देता है सो अलग. डैंड्रफ (Danruff) होने पर स्कैल्प की सेहत भी खराब होती है जिससे बहुत से लोगों को हेयर फॉल का सामना करना पड़ जाता है. ऐसे में डैंड्रफ से छुटकारा पाने की जद्दोजहद में अक्सर ही यह सवाल मन में कौंधता है कि क्या डैंड्रफ वाले सिर पर तेल (Hair Oil) लगाया जा सकता है या नहीं. बहुत से लोगों को लगता है कि डैंड्रफ पर तेल नहीं लगाना चाहिए नहीं तो डैंड्रफ बढ़ सकता है. इसक बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं आइए जानते हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. मनीषा मिश्रा गोस्वामी से. एक्सपर्ट बता रही हैं डैंड्रफ पर तेल लगाने के बारे में, आप भी जान लीजिए. 

डैंड्रफ में तेल लगाना चाहिए या नहीं | Is Oiling Bad For Dandruff

एक्सपर्ट ने बताया कि बालों पर तेल लगाना एक दिनचर्या का काम है जिससे स्कैल्प की सेहत मेंटेन होती है. साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी स्कैल्प कैसी है, किस तरह का तेल लगाया जा रहा है और किस तरह से तेल लगाया जा रहा है. अगर सही तरह से तेल लगाया जाए और हेयर टाइप के अनुसार तेल लगाया जाए तो इससे डैंड्रफ की दिक्कत नहीं होगी. 

अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है, वॉटर प्रोन है और आपके सिर पर फ्लेकी डैंड्रफ है तो सिर पर नारियल तेल (Coconut Oil) या तिल का तेल लगाया जा सकता है. ये तेल फैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं. इन्हें सिर पर आधे से एक घंटा लगाकर ही रखें और फिर धोकर हटा लें. इस प्रोसीजर को दिन के समय ही करें और बालों पर रातभर तेल लगाकर ना रखें. 

बहुत ज्यादा ऑयली बाल हों तो नीम का तेल और टी ट्री ऑयल काम आता है. ये थोड़े ड्राइंग तेल होते हैं और एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कम करने में असर दिखाते हैं. 

