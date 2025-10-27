सुबह उठकर अपनाएं 20-20-20 रूल, तेज होगा दिमाग, पूरे दिन रहेंगे एनर्जेटिक

Morning Tips: सुबह उठकर आलस और सुस्ती महसूस करना आम बात है. आलस्य के कारण कई बार तो बिस्तर छोड़ना ही काफी मुश्किल हो जाता है. इसके बाद पूरे दिन थकान और कम एनर्जी महसूस होती है. ऐसे में अगर आपकी सुबह की शुरुआत ही अच्छी हो तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करेंगे. इसी के चलते आज हम खास मॉर्निंग फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है. यह है 20-20-20 रूल, जिसमें सुबह का समय तीन हिस्सों में अलग-अलग कार्यों के लिए बांटा जाता है. इस नियम को अपनाकर आपका दिमाग तो तेज होगा ही साथ में पूरा दिन एनर्जी के साथ बीतेगा.

क्या है 20-20-20 रूल?

20-20-20 फॉर्मूले के अनुसार आपको सुबह उठकर अपना एक घंटा 20-20-20 मिनट में बांटना है. पहले 20 मिनट में आप लाइट कार्डियो वर्कआउट, योग, या तेज सैर करें. इससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और पसीना बहेगा जिससे आप सुबह पूरी तरह एक्टिव हो जाएंगे और पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

इस 20 मिनट के समय का उपयोग आप लिखने के लिए करें. आप दिनभर में पूरे किए जाने वाले कामों की लिस्ट बना सकते हैं, या फिर अपने मन में चल रहे विचारों या आपको परेशान कर रही बातों के बारे में लिख सकते हैं. ये 20 मिनट अच्छे से सोचें और फोकस करें. दरअसल, लिखने से विचार व्यवस्थित होते हैं, जिससे दिमाग शांत होता है. साथ ही दिन की शुरुआत एक बेहतर मानसिक शांति के साथ होती है.

आप इस 20 मिनट में कोई किताब पढ़ सकते हैं, या अपने मनपसंद के टॉपिक पर पॉडकास्ट सुन सकते हैं. ऐसा करने से दिमाग तेजी से एक्टिव होता है और पूरे दिन आप केंद्रित रहते हैं.

सुबह उठने के कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने से बचना चाहिए. ऐसे में आप सुबह उठकर फोन चलाने से बचें. इसके अलावा आप उठते ही खाले पेट चाय न पिएं, इससे आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है. सुबह-सुबह पेट से जुड़ी समस्याएं होने से आपका पूरा दिन भी खराब जा सकता है. बता दें कि सुबह उठकर दिमाग में नेगेटिव विचार भी नहीं लाने चाहिए, इससे आप पूरे दिन नेगेटिविटी महसूस कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.