चाय से पहले या बाद में, कब पीना चाहिए पानी? डॉक्टर से जान लें जवाब

Should you drink water after tea: हम भारतीय चाय-कॉफी पीने के बड़े शौकीन होते हैं. कई लोग दिन में तीन से चार बार चाय पी लेते हैं. अब, इसके साथ अक्सर लोगों के मन में एक सवाल भी होता है. वो ये कि क्या चाय या कॉफी पीने से पहले या बाद में पानी पिया जा सकता है? दरअसल, चाय और कॉफी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती हैं. ऐसे में पानी पीना जरूरी है. लेकिन ये पानी कब पिएं, इसे लेकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस सवाल का जवाब-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर डेंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर उपासना गोसालिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, पानी आप चाय या कॉफी से पहले भी पी सकते हैं और बाद में भी. लेकिन खासतौर पर चाय या कॉफी पीने के बाद पानी पीना बहुत जरूरी होता है. ऐसा करने से आप कई छोटी-छोटी लेकिन परेशान करने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं.

नंबर 1- शरीर रहता है हाइड्रेटेड



डॉक्टर उपासना बताती हैं कि चाय और कॉफी में कैफीन होता है, जो शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन पैदा करता है. जब आप चाय या कॉफी पीने के बाद पानी पीते हैं, तो शरीर में दोबारा नमी और तरल संतुलन बना रहता है. इससे आप पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

चाय या कॉफी पीने से दांतों पर पीलापन आ जाता है. इनमें मौजूद कैफीन और टैनिन दांतों की ऊपरी परत पर जमा हो जाते हैं. हालांकि, अगर आप चाय-कॉफी पीने के बाद पानी पी लेते हैं, तो यह असर काफी हद तक कम हो जाता है. पानी दांतों की सतह को साफ कर देता है और दाग जमने से रोकता है.

नंबर 3- कैविटी से बचाव होता है



चाय या कॉफी में शुगर होती है, जो दांतों पर चिपककर बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है. इससे कैविटी की समस्या होने लगती है. पानी पीने से शुगर धुल जाती है और दांत सुरक्षित रहते हैं. यानी चाय-कॉफी के बाद पानी पीने से आपकी ओरल हेल्थ भी अच्छी रहती है.

नंबर 4- मुंह की बदबू से राहत



कई लोगों चाय या कॉफी पीने के बाद मुंह से बदबू आने की समस्या से परेशान रहते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैफीन मुंह की लार को कम कर देता है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ते हैं. पानी पीने से मुंह साफ रहता है, लार का स्तर सामान्य होता है और बदबू खत्म हो जाती है.

नंबर 5- एसिडिटी से बचाव

इन सब से अलग कुछ लोग चाय-कॉफी के बाद एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योकि चाय और कॉफी दोनों ही अम्लीय (Acidic) होती हैं. ऐसे में खाली पेट या अधिक मात्रा में लेने से पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है. लेकिन अगर आप इसके बाद पानी पीते हैं, तो यह पेट के एसिड को संतुलित करता है और जलन से राहत मिलती है.

ऐसे में इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए चाय-कॉफी के बाद पानी जरूर पिएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.