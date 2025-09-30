How Lexi Reed Lost 145 Kg Naturally: कभी ज़रा सोचिए आपके शरीर पर 30 से ज्यादा ना भरने वाले ज़ख्म हों, दर्द इतना कि रोज़मर्रा के काम तक मुश्किल लगें और डॉक्टर कहें कि आपकी हालत रेयर (rare) है. ऐसे में भला कौन वजन घटाने के बारे में सोच सकता है? लेकिन फिटनेस इन्फ्लुएंसर लेक्सी रीड (Lexi Reed) ने असंभव को संभव कर दिखाया.

Calciphylaxis से जंग, तब भी घटा लिया 141 क‍िलो वजन (weight loss transformation)

Lexi को Calciphylaxis नाम की एक दुर्लभ बीमारी हुई थी. Mayo Clinic के अनुसार, इसमें शरीर की छोटी रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम जमने लगता है, जिससे painful, non-healing wounds यानी ऐसे ज़ख्म हो जाते हैं जो भरते ही नहीं. इसी वजह से Lexi एक समय स्विमिंग तक नहीं कर पा रही थीं. उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मुझे वो दिन याद है जब मैं पति की कार में बैठकर रो रही थी, क्योंकि मैं अपने घावों की वजह से स्विमिंग नहीं कर सकती थी.'

ब्लू स्विमसूट में कॉन्फिडेंस (Lexi Reed weight loss)

लेकिन हाल ही में Lexi ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह ब्लू स्विमसूट में नज़र आईं. ढेर सारा वजन घटाने के बाद भले ही उनके हाथ-पैरों की स्किन ढीली हो गई, लेकिन उनका आत्मविश्वास सब पर भारी था. उन्होंने कहा, 'इस बार मैं अपने शरीर को छिपाऊंगी नहीं. मैं अपनी ताकत, अपनी जीत और जिंदगी के नए पलों का जश्न मनाऊंगी.'

कैसे घटाए 145 किलो वजन? (Lifestyle Changes For Weight Loss)

Lexi ने 2016 से अपनी weight loss journey फिर से शुरू की. उन्होंने किसी मैजिक डाइट का सहारा नहीं लिया, बस कुछ lifestyle changes किए:-

सोडा की जगह पानी पिया.

बाहर खाने की बजाय home-cooked meals अपनाए.

Lean meat और zero sugar ऑप्शन चुने.

हफ्ते में 5 दिन, 30 मिनट जिम की आदत बनाई.

और सबसे ज़रूरी, bad days पर खुद को कोसा नहीं, बल्कि consistency पर ध्यान दिया.

सीख क्या है? (weight loss journey in Hindi)

Lexi Reed की जर्नी ये सिखाती है कि discipline + patience = transformation. बीमारी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 145 किलो वजन घटाकर नया जीवन पाया.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

