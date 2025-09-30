विज्ञापन

Weight Loss: डाइटिंग छोड़िए, लाइफस्टाइल में किए गए बस इन बदलावों से महिला ने घटा लिया 38 किलो वजन

38 KG Weight Loss: छोटे-छोटे बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं. क्रिस्टिना लुईस की तरह अगर आप भी कुछ आदतों पर फोकस करेंगे, तो वजन घटाना आपके लिए भी मुमकिन है.

Weight Loss: डाइटिंग छोड़िए, लाइफस्टाइल में किए गए बस इन बदलावों से महिला ने घटा लिया 38 किलो वजन
Wajan kam karne ka tarika: 38 किलो वजन घटाने वाली महिला ने खुद बताया कैसे किया ये कमाल

Easy Habits To Lose Weight: क्या आपने भी कभी वजन कम करने का सपना देखा है, लेकिन शुरुआत कहां से करें, ये समझ नहीं आया? अक्सर हम सोचते हैं कि जिम में घंटों पसीना बहाना पड़ेगा या फिर सख्त डाइट ही वजन घटाने का रास्ता है, लेकिन हकीकत इससे अलग है. क्रिस्टिना लुईस ने साबित कर दिया है कि कैसे छोटे-छोटे बदलाव ही बड़े नतीजे ला सकते हैं. उन्होंने 3.5 साल में 38 किलो वजन घटाया और सबसे खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने किसी भी 'शॉर्टकट' का सहारा नहीं लिया.

क्रिस्टिना की जर्नी: मोटिवेशन और रियलिटी (weight loss transformation)

क्रिस्टिना का कहना है कि ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है, जब आप डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि 2026 में फिट रहने के लिए हमें किसी जादुई नुस्खे की नहीं, बल्कि आसान आदतों की ज़रूरत है.

10 आसान लाइफस्टाइल चेंजेस (Christina Lewis weight loss)

सुबह जल्दी उठना और वॉक करना

क्रिस्टिना रोज़ सुबह 6 बजे उठकर वॉक करती हैं. उनका मानना है कि दिन की शुरुआत मूवमेंट से होनी चाहिए.

पानी से करें दिन की शुरुआत

चाय या कॉफी से पहले एक गिलास पानी...ये छोटी-सी आदत आपके मेटाबॉलिज़्म को जगाती है.

हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट 

नाश्ते में प्रोटीन शामिल करें, ताकि बार-बार भूख न लगे और स्नैकिंग कंट्रोल हो.

कैफीन का लिमिटेशन

2 बजे के बाद कैफीन बंद. इससे नींद बेहतर होती है और रिकवरी तेज़.

स्मार्ट शॉपिंग

क्रिस्टिना अपना ग्रॉसरी शॉपिंग ऑनलाइन करती हैं, ताकि जंक फूड का लालच न हो.

हर कैलोरी ट्रैक करें

सॉस और ड्रेसिंग तक, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें भी कैलोरी बढ़ा देती हैं.

मंडे प्रोग्रेस पिक्चर्स

वज़न मशीन से ज़्यादा, तस्वीरें आपको असली प्रगति दिखाती हैं.

नॉन-स्केल गोल्स

सिर्फ वज़न नहीं, ताकत, स्टैमिना और आत्मविश्वास भी आपके लक्ष्य होने चाहिए.

रूटीन को रीथिंक करें

डेली लाइफ की आदतों को अपने फिटनेस गोल्स के हिसाब से एडजस्ट करें.

ग्रैटिट्यूड लिखें

हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं. मानसिक स्वास्थ्य = शारीरिक स्वास्थ्य.

क्रिस्टिना का मैसेज

'परफेक्ट टाइम' का इंतज़ार मत कीजिए. छोटे कदम उठाइए, रोज़ रिपीट कीजिए और देखें कैसे आपकी लाइफस्टाइल खुद-ब-खुद बदलती है.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

