बदलते मौसम में अपनाएं आयुर्वेद एक्सपर्ट का ये असरदार नुस्खा, खांसी-जुकाम से मिलेगा छुटकारा, इम्यूनिटी होगी बूस्ट

Home Remedy to relieve cough cold: आयुर्वेद एक्सपर्ट सलोनी खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कि और खांसी-जुकाम से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही असरदार देसी नुस्खा बताया है.

देसी नुस्खा

Immunity Boosting Home Remedy: अक्टूबर खत्म होने के साथ-साथ मौसम भी धीरे-धीरे ठंडा होता जा रहा है. ऐसे बदलते मौसम में लोगों को खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कमजेर होती इम्यूनिटी के चलते ये मामूली परेशानियां लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती हैं. ऐसे में एंटीबायॉटिक्स की हैवी डोज शरीर के लिए काफी नुकसानदायक साबित होती हैं. इसी कड़ी में आयुर्वेद एक्सपर्ट सलोनी खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कि इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही असरदार देसी नुस्खा बताया है. इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और स्वाद इतना अच्छा है कि बच्चे भी इसके लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे.

देसी नुस्खे के लिए सामग्री

  • संतरा
  • चुटकी भर काली मिर्च
  • हल्दी
  • 1 चम्मच शहद
कैसे बनाएं?

इससे बनाना बेहद ही आसान है. इसके लिए आप एक संतरा लें और ऊपरी हिस्सा काट दें. इस कटे हुए संतरे को गैस पर धीमी आंच पर रखें. इसके बाद जब उसका रस हल्का गर्म होने लगे तो उसपर चुटकी भर काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच शहद डाल दें. फिर कटे हुए हिस्से को संतरे पर रख दें. अब थोड़ी देर बाद इस संतरे का रस निकालें और ठंडा होने के लिए रख दें. 

कैसे करें इस्तेमाल?

जैसे ही मौसम करवट बदलता है, घर का लगभग हर सदस्य, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग सर्दी-जुकाम और खांसी से परेशान रहता है. ऐसे में इन समस्याओं से राहत दिलाने के लिए आप उन्हें हर डेढ़ घंटे पर इस रस का 2-2 चम्मच पिलाएं. इससे उन्हें कुछ ही देर में काफी राहत महसूस होने लगेगी. 

बच्चों के लिए काफी फायदेमंद

आयुर्वेद एक्सपर्ट के अनुसार ये देसी नुस्खा बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद है. इससे उनकी खांसी-जुकाम की समस्या तो दूर होगी ही साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी. इस रस को आप किसी भी कांच के बर्तन में 2 दिनों तक स्टोर कर फ्रिज में रख सकते हैं. जब भी इसका सेवन करना हो तो एक बार हल्का गुनगुना जरूर कर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

