एजुकेटर Nikhil Saini ने बताया फलों को बिना काटे सिर्फ देखकर टेस्ट पहचानने का तरीका, हर बार मीठा फ्रूट खरीदकर लाएंगे आप 

Food Hacks: फल स्वादिष्ट ही नहीं होते बल्कि सेहत से भरपूर भी होते हैं. फाइबर, विटामिन और फायदेमंद खनिज से भरे फल शरीर को दुरुस्त रखते हैं और इनसे स्किन और बालों की सेहत भी अच्छी रहती है. लेकिन, फलों को खरीदने में बस एक दिक्कत आती है और वो है उनका स्वाद पहचानना. एक जमाना था जब मम्मी-पापा फल (Fruits) खरीदते थे तो उसका एक टुकड़ा पहले कटवाकर टेस्ट करके देखते थे और उसके बाद ही 1-2 किलो फल ले आया करते थे. लेकिन, अब जमाना बदल गया है. आजकल ना रेढ़ी वाले फल काटकर देने को तैयार होते हैं ना छोटी दुकानों वाले, और सुपरमार्केट में तो ऐसा करना लगभग नामुमकिन लगता है. ऐसे में एजुकेटर निखिल सैनी का शेयर किया यह वीडियो आपके काम आ सकता है. निखिल ने अपने एक वीडिया में बताया कि किस तरह अनार, खरबूजा, ड्रैगनफ्रूट और पपीता (Papaya) जैसे फलों को सिर्फ देखकर ही पहचाना जा सकता है कि ये मीठे हैं या नहीं. इन फलों को आपको कटवाकर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना चिंता फल खरीदकर ला सकते हैं.

April Fools' Day 2025: अप्रैल फूल डे पर सभी को भेजिए ये मजेदार चुटकुले, हंसते-हंसते हो जाएगा पेट में दर्द

बिना काटे कैसे खरीदें मीठे फल | How To Buy Sweet Fruits Without Buying Them

अनार इस तरह का खरीदना चाहिए जिसका मुंह ऊपर से खुला हुआ हो. इस तरह का अनार (Pomegranate) पका हुआ होता है, मीठा होता है और इसका स्वाद बेहद अच्छा होता है. ऊपर से बंद मुंह वाला अनार कम पका होगा और इसकी मिठास भी कम होगी.

खरबूजे का ऊपरी गोल हिस्सा देखें. यह वह हिस्सा है जहां से इसका तना जुड़ा होता है. अगर यह हिस्सा भूरे रंग का होगा तो खरबूजा पका हुआ और मीठा होगा. वहीं, अगर यह ऊपरी हिस्सा कच्चा होगा तो हरे रंग का दिखाई देगा.

संतरे के नीचे का हिस्सा अगर उभरा हुआ है तो इसमें फ्लेवर अच्छा होता है. वहीं, अगर यह हरा हिस्सा सपाट होगा तो इस तरह के संतरे का फ्लेवर ज्यादा अच्छा नहीं होगा.

अच्छा और फ्लेवर से भरपूर ड्रैगनफ्रूट लेने से पहले काफी सोचना पड़ता है. यह महंगा होता है और कोशिश रहती है कि ऐसा ही ड्रैगनफ्रूट लिया जाए जो फ्लेवर से भरा हो. ऐसे में ड्रैगनफ्रूट को खरीदते हुए यह देखें कि इसकी पत्तियों में स्पेस ज्यादा हो. अगर इसकी पत्तियों में ज्यादा स्पेस होगा तो ड्रैगनफ्रूट का फ्लेवर अच्छा होगा. अगर पत्तियों में स्पेस कम होगा तो स्वाद भी कम होगा.

पपीता

अगर पपीता संतरी और पीले रंग का है और तो स्वादिष्ट और मीठा होगा. अगर पपीते (Papaya) पर हरी धारियां होंगी तो यह पपीता कच्चा होगा और इसे पकने में 2 से 3 दिन लगेंगे.