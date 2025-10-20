दिवाली के बाद होने वाले प्रदूषण से लग रहा है डर? खुद को सेफ रखने के लिए अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय!

Pollution Home Remedies: दिवाली का जश्न खत्म होते ही, देश के कई शहरों में प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आ जाती है. पटाखों के धुएं और धूल के कारण हवा में जहरीले कण इतनी तेजी से बढ़ जाते हैं कि कुछ लोगों का तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है. यह जहरीली हवा न केवल फेफड़ों, बल्कि त्वचा और आंखों पर भी बुरा असर डालती है. ऐसे में अगर आपको भी दिवाली के बाद होने वाले इस प्रदूषण से डर लग रहा है और आप अपने परिवार को सेफ रखना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए कुछ असरदार घरेलू उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाकर आप खुद को और अपनों को दिवाली के बाद होने वाले पॉल्युशन से काफी हद तक बचा सकते हैं.

दिवाली पर अपने दोस्तों को देने जा रहे हैं गिफ्ट-मिठाई? अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स, मिनटों में निपट जाएगा काम

पिएं ये काढ़ा

प्रदूषण के कारण शरीर में कई तरह के इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना काफी जरूरी होता है. इसके लिए आप काढ़ा पी सकते हैं. काढ़ा बनाने के लिए आप एक गिलास पानी को गर्म कर उसमें 5 से 6 तुलसी की पत्तियां डालें. इसके बाद अदरक को घिसकर उसमें डालें और थोड़ा सा गुड़ भी मिला लें. इस मिश्रण को आधा हो जाने तक पकाएं और फिर अच्छे से छानकर निकाल लें. इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जो पॉल्यूशन वाले दौर के लिए काफी जरूरी है.

हल्दी वाला दूध

हल्दी में कई सारे पोषक तत्व और गुण होते हैं जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. ऐसे में आप खुद को पॉल्यूशन से सेफ रखने के लिए हल्दी वाला दूध पी सकते हैं. ये बनाने के लिए आप एक गिलास दूध में कच्ची हल्दी या फिर हल्दी पाउडर मिलाकर अच्छे से पका लें. इस दूध को आप नियमित रूप से रोज पिएं, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

योग और व्यायाम करें

दिवाली के बाद होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए आप रोजाना नियमित रूप से योग और व्यायाम करना शुरू कर दें. इससे आपका इम्यून सिस्टम काफी मजबूत होगा और अपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी.

खुद को रखें हाईड्रेट

प्रदूषण से खुद को सेफ रखने के लिए खुद को हाईड्रेट रखना बहुत ही जरूरी होता है. ऐसे में आप समय-समय पर पानी पीते रहें और खुद को डिहाईड्रेट होने से बचाएं. इसके अलावा आप जूस, नारियल पानी और सूप का भी नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.