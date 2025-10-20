विज्ञापन

Post Diwali Tips: दिवाली पर खूब मिठाइयां खाने से हो सकता है पेट गड़बड़, राहत के लिए अपनाएं ये 4 घरेलू उपाय!

Home Remedies for Stomach: दिवाली पर ज्यादा तला-भुना खाना और मिठाई खाने से पेट में समस्या हो सकती हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ आसान घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिससे पेट दुरस्त हो जाएगा और आप फिर त्योहारों वाला उत्साह महसूस करेंगे.

पेट की समस्या

Post Diwali Tips for Digestion: दिवाली का त्योहार ढेर सारी खुशियां, रोशनी और दीपों का त्योहार है. इस अवसर पर घर में कई सारे पकवान बनते हैं और मिठाइयां भी आती हैं. ऐसे में अधिकतर लोग अपने आप को तले-भुनी चीजें, मीठी-मीठी मिठाइयां खाने से रोक नहीं पाते और उत्साह में कभी-कभी ज्यादा खा लेते हैं. इसके रिजल्ट में उनका पेट खराब हो जाता है और पाचन तंत्र से जुड़ी कई समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आप कुछ सरल घरेलू उपाय अपनाकर, पेट की समस्याओं से राहत पा सकते हैं. आज हम आपको ऐसे ही कुछ आसान घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिससे पेट दुरस्त हो जाएगा और आप फिर त्योहारों वाला उत्साह महसूस करेंगे.

1. सौंफ और मिश्री

दिवाली के खाने के बाद आप सौंफ और मिश्री का सेवन आपके लिए फायदेमंद रहेगा. दरअसल, सौंफ में कई सारे गुण ऐसे पाए जाते हैं जो पेट के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. ऐसे में पेट की समस्याओं से राहत पाने के लिए आप इन दो चीजों का सेवन करें.

2. नींबू

नींबू और गर्म पानी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है. आप गर्म पानी में नींबू मिक्स कर पिएं, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है. जानकारी के लिए बता दें कि नींबू में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और बॉडी हाइड्रेट रहती है.

3. अदरक और शहद की चाय

अगर आपने दिवाली के मौके पर ज्यादा तला-भुना, मसालेदार खाना खा लिया है और आपका पेट गड़बड़ हो गया है तो आप ये उपाय अपना सकते हैं. इसके लिए आप एक कप पानी में कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें और 5 मिनट तक अच्छे से पकाएं और फिर एक चम्मच शहद मिला दें. इससे एसिडिटी, पेट दर्द और मितली जैसी पेट की समस्याओं से राहत मिल जाती है.

4. तुलसी के पत्ते

खराब पाचन तंत्र के लिए तुलसी के पत्ते आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. अगर आपको दिवाली के बाद गैस जैसी समस्या महसूस हो रही है तो आप तुलसी की चाय या फिर तुलसी के 4-5 पत्ते चबा सकते हैं. इससे गैस समेत पेट की कई समस्याओं में आपको आराम मिलेगा. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

