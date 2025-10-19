दिवाली पर अपने दोस्तों को देने जा रहे हैं गिफ्ट-मिठाई? अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स, मिनटों में निपट जाएगा काम

Smart Tips and Tricks for Travelling: रोशनी का त्योहार दिवाली भावनाओं, खुशियों और अपनापन बांटने का भी है. इस दिन हर कोई अपने दोस्त, परिजन, परिजनों को गिफ्ट-मिठाई देकर खुशियां बांटता है. ऐसे में अगर आप भी दिवाली पर अपने यारों-दोस्तों, रिश्तेदारों को गिफ्ट या मिठाई देने जा रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. दरअसल, गिफ्ट्स-मिठाई बांटने में जितना मजा आता है, उतना ही समय लग जाता है और थकान हो जाती है. ऐसे में आज हम आपको ऐसी कुछ स्मार्ट टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने आपका समय भी बचेगा और आप जल्दी गिफ्ट बांटकर अपना काम निपटा सकेंगे.

1. लिस्ट और प्लान तैयार करना जरूरी

अगर आप गिफ्ट बांटने निकल रहे हैं तो सबसे पहले गिफ्ट देने वालों की एक लिस्ट तैया कर लें. इसके बाद सबके पते को ध्यान में रखते हुए एक मैप या रूट मन में तैयार कर लें. इससे बाद में आपका समय बचेगा. ऐसे में अगर आप बिना प्लानिंग के निकलते हैं तो समय बर्बाद हो सकता है. इसके अलावा अगर आप एक दिशा में जा रहे हैं, तो वहां के सभी लोगों के पास एक साथ जाएं. बार-बार इधर-उधर घूमने से टाइम वेस्ट हो सकता है और आपकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होगा.

घर से निकलने से पहले अपने गिफ्ट्स को व्यवस्थित ढंग से रख लें. किसको कौन सा गिफ्ट देना है उस पर स्लिप या टैग लगा दें. सभी गिफ्ट्स को जोर लगाकर एक भी थैले में न भरें, इससे प्रभाव गलत पड़ता है और सामान डैमेज भी हो सकता है.

अगर आप गिफ्ट के रूप में किसी को पैसों का लिफाफा दे रहे हैं तो ये टिप अपनाएं. आप घर से ही लिफाफे में पैसे डालकर उस तैयार कर लें. इसके अलावा लिफाफे के साथ एक मिठाई का डिब्बा भी जरूर दें.

निकलने से पहले आप अपनी गाड़ी में फ्यूल पहले ही चेक कर लें. ऐसे में आपको फ्यूल भरवान में काफी समय बर्बाद करना पड़ सकता है. इसके अलावा गाड़ी की डिग्गी पर गिफ्ट्स सही से रखें, फैलाकर नहीं.

