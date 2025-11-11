सिर्फ 3 महीने में 12 किलो वजन कम! न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया वेट लॉस के लिए डाइट प्लान, आप भी आज से कर लें फॉलो

Vajan kam karne ke liye diet: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकतर लोग अपने बढ़ते वजन से बहुत ज्यादा परेशान हैं. अपने वेट को कम करने के लिए लोग कई तरह के प्रयास भी करते हैं लेकिन कुछ खास फायदा देखने को नहीं मिलता है. वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपने डाइट को बैलेंस करना है. अगर डाइट सही तरह से नहीं ली जाए तो आपका वजन कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ भी सकता है. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट सलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर वेट लॉस के लिए डाइट प्लान बताया है. अगर आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं.

महिला का 3 महीनों में 12 किलो वजन कम

न्यूट्रिशनिस्ट सलोनी ने एक क्लाइंट की कहानी साझा की है जिसने एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट अपनाकर सिर्फ 3 महीनों में 12 किलो वजन कम किया है. वीडियो में, सलोनी ने पूरी वो डाइट बताई है जिससे उनकी क्लाइंट को ये रिजल्ट हासिल करने में मदद मिली. आइए जानते हैं वेट लॉस के लिए क्या-क्या और कब-कब खाना चाहिए.

वेट लॉस करने वाले लोगों को अपने दिन की शुरुआत एक एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रिंक से करनी चाहिए. आप सुबह उठकर नींबू और हल्दी का पानी, पार्सले-अदरक का जूस का सेवन कर सकते हैं.

एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रिंक पीने के आधे घंटे बाद आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स या नट्स खा सकते हैं. इससे शरीर को हेल्दी फैट्स मिलते हैं.

वेट लॉस के साथ-साथ अपनी त्वचा का ख्याल रखना भी बेहद आवश्यक होता है. ऐसे में आप अपनी डाइट में ओट मिल्क, ग्रीन टी, फ्रूट जूस, नारियल पानी को शामिल कर सकते हैं.

आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन वाला फूड जरूर शामिल करें. ऐसे में आप चने, अंडे, अखरोट, खरबूजे के बीज, दूध का सेवन कर सकते हैं.

दोपहर 12 बजे आप एबीसी जूस यानी सेब (Apple), चुकंदर (Beetroot) और गाजर (Carrot) का जूस पी सकते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं. साथ ही इसके सेवन से बॉडी में एनर्जी भी बनी रहती है.

दोपहर के लंच में आप सलाद खा सकते हैं. इसमें आप अपनी पसंदीदा सब्जियों को शामिल कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि सलाद में मौजूद फाइबर डायजेशन को बेहतर करने का काम करता है.

वेट लॉस की जर्नी में शरीर के हार्मोन को बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है. इसके लिए आप अपनी डाइट में शाम 5 बजे कुछ बीज शामिल कर सकते हैं. ऐसे में आप सूरजमुखी और तिल के बीज का सेवन कर सकते हैं.

वजन कम करने के लिए आप शाम को 7 बजे हेल्दी डिनर जरूर करें. आप अपने हिसाब से वेज-नॉन वेज फूड आइटम्स शामिल कर सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती है कि रात को 9 बजे आप एंटीबायोटिक ड्रिंक पी सकते हैं.ये आपके पेट और आंतों को स्वस्थ रखने में मददगार होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.