ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा ठीक से तो जरूर करें ये आसान से काम, डॉक्टर ने कहा रक्त प्रवाह में कोई दिक्कत नहीं होगी

Healthy Tips: शरीर का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कार्डियोवस्कुलर सिस्टम पूरे शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है. इस सिस्टम में दिल और रक्त वाहिनियां (Blood Vessels) होती हैं. लेकिन, अगर रक्त वाहिनियों में किसी तरह का अवरोध पैदा होने लगे या फिर कॉलेस्ट्रोल जमा होने लगे तो इससे दिल तक खून पहुंचने में दिक्कत होने लगती है. ऐसे में ब्लड फ्लो बाधित होने लगता है. ब्लड फ्लो सही तरह से ना हो तो शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द और अकड़न रहने लगती है. खासतौर से पैरों पर इसके निशान दिखते हैं और व्यक्ति को चलने-फिरने में दिक्कत आती है. ब्लड फ्लो ठीक से ना होने पर पैरों में तेज दर्द रहने लगता है सो अलग. ऐसे में वैस्कुलर सर्जन और वेरिकोज वीन स्पेशलिस्ट डॉ. सुमित कपाड़िया ने बताया कि किस तरह ब्लड फ्लो (Blood Flow) को बेहतर किया जा सकता है. आप भी डॉक्टर की सलाह मानकर खराब ब्लड सर्कुलेशन (Blood Circulation) को ठीक कर सकते हैं.

ब्लड सर्कुलेशन कैसे बेहतर करें | How To Improve Blood Circulation

शरीर मूव करना जरूरी है. डॉक्टर का कहना है कि सिटिंग इज न्यू एज स्मोकिंग यानी नए युग में हमेशा बैठे रहना धूम्रपान करने जितना ही हानिकारक है. इसीलिए चलना-फिरना शुरू करें. हर 30 से 40 मिनट में एक बार उठकर थोड़ा वॉक करें.

खुद को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है. पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीना खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारणों में से एक है. ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो इसके लिए पानी पीते रहें.

खानपान में ऐसे फूड्स शामिल करें जिनसे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. चुकुंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, लहसुन और सूखे मेवे वगैरह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं.

पैरों की ऐसी कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें करने पर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. काल्फ मसल्स से सीधा दिल तक ब्लड फ्लो होता है. ऐसे में लेग एक्सरसाइज (Leg Exercise) करने पर शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल की सेहत अच्छी रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.