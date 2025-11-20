Ooty vs Coorg: पहाड़ों की रानी ऊटी या भारत का स्कॉटलैंड, कूर्ग vs ऊटी कौन सा हिल स्टेशन आपके लिए बेस्ट

Ooty vs Coorg: साल का अंत ठंडी हवाओं और कड़ाके की ठंड का होता है. सर्दियों को मौसम घूमने के लिए सबसे शानदार माना जाता है. कई लोग साल की शुरुआत से ही दिसंबर की छुट्टियों की प्लानिंग करने लगते हैं. हालांकि, प्लानिंग तो पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन लोगों जहन में दक्षिण भारत के दो खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी और कूर्ग आते हैं. ऐसे में सवाल से उठाता है कि पहाड़ों की रानी कहे जाने वाला ऊटी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है या फिर भारत का स्कॉटलैंड कहे जाने वाला कूर्ग ज्यादा अच्छा ऑप्शन है.

दरअसल, उत्तरी और दक्षिण भारत के हिल स्टेशन ऊटी और कुर्ग दोनों ही अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ अंतर हैं, जो आपकी यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं दोनों जगहों में से आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है. हालांकि, ये सवाल अपनी पसंद पर निर्भर करता है.

ऊटी- क्वीन ऑफ द हिल्स

ऊटी एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है. ऊजी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है. ऊटी अपने सुंदर बागानों, झीलों और पर्वतों के लिए जाना जाता है. यहां का मौसम गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में सुहावना होता है. ऊटी में आप बॉटनिकल गार्डन, ऊटी झील और डोडाबेट्टा पीक जैसी जगहों पर जा सकते हैं.

कुर्ग एक और प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो अपने घने जंगलों, झरनों और कॉफी के बागानों के लिए जाना जाता है. कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है. यहां का मौसम गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में सुहावना होता है. कुर्ग में आप एबी फॉल्स, मंडल पट्टी और राजा सीट जैसी आकर्षक जगहों का आनंद ले सकते हैं.

ऊटी और कुर्ग दोनों ही हिल स्टेशन बहुत ही शानदार हैं. लेकिन आपकी पसंद और आवश्यकताओं के अनुसार, आप एक को चुन सकते हैं. अगर आप शांतिपूर्ण और सुंदर वातावरण में आराम करना चाहते हैं, तो ऊटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसके अलावा आप एडवेंचर और प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, तो कुर्ग एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

