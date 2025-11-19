International Destination: फॉरेन टूर का बना रहे प्लान, तो भारत से चंद घंटे दूर हैं ये 5 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, जहां देखने को मिलेंगे अद्भुत नजारे

International Destinations: सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. कई लोग सर्दी में बर्फबारी देखने के लिए महीनों पहले से अपनी ट्रिप प्लान करने लगते हैं. इस मौसम में कई भारतीय यात्रियों के मन में बर्फबारी का आनंद लेने की इच्छा जागृत होती है, जबकि भारत में भी गुलमर्ग और औली जैसे बर्फीले डेस्टिनेशन हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की तलाश में रहते हैं. जहां एक एक अलग ही अनुभव होता है. अगर, आप भी फॉरेन टूर का प्लान बना रहे हैं तो भारत के आसपास कुछ देश ऐसे हैं, जो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए परफेक्ट हैं.

भारत के पास इंटरनेशनल डेस्टिनेशन

हालांकि, भारत में भी कई जगहें बर्फबारी के लिए परफेक्ट हैं. भारत में गुलमर्ग और औली जैसे बर्फीले स्वर्ग हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर स्थित इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का एक अलग ही रोमांच है. नेपाल की ऊंची चोटियों से लेकर भूटान की शांत घाटियों और कजाकिस्तान के चमकदार सफेद रेगिस्तानों तक, ये गंतव्य लंबी यात्रा के बिना बर्फीले रोमांच की दुनिया प्रदान करते हैं.

नेपाल

नेपाल भारत के पास एक ऐसा देश है, जो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए परफेक्ट है. यहां नागारकोट, पोखरा, मनांग, लांगटांग वैली और मस्टांग जैसे स्थल बर्फबारी के दौरान फेयरीटेल लैंडस्केप में बदल जाते हैं.

भूटान एक ऐसा देश है, जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है. यहां पारो, थिम्पू, हा वैली और बुमथांग जैसे स्थल बर्फबारी के दौरान एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं.

किर्गिजिस्तान एक ऐसा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीले पहाड़ों के लिए जाना जाता है. यहां बिश्केक और काराकोल जैसे स्थल बर्फबारी के दौरान एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं.

कजाकिस्तान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीले पहाड़ों के लिए जाना जाता है. अल्माटी और शिम्बुलाक स्की रिसॉर्ट जैसे स्थल बर्फबारी के दौरान बहुत अच्छे लगते हैं.

अजरबैजान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीले पहाड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है. यहां गबाला और शाहदाग जैसे स्थल बर्फबारी के समय बहुत शानदार लगते हैं.

