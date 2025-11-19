विज्ञापन

International Destination: फॉरेन टूर का बना रहे प्लान, तो भारत से चंद घंटे दूर हैं ये 5 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, जहां देखने को मिलेंगे अद्भुत नजारे

International Destinations: भारत में भी गुलमर्ग और औली जैसे बर्फीले डेस्टिनेशन हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की तलाश में रहते हैं. जहां एक एक अलग ही अनुभव होता है.

Read Time: 3 mins
Share
International Destination: फॉरेन टूर का बना रहे प्लान, तो भारत से चंद घंटे दूर हैं ये 5 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, जहां देखने को मिलेंगे अद्भुत नजारे
भारत के आसपास इंटरनेशनल डेस्टिनेशन
File Photo

International Destinations: सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. कई लोग सर्दी में बर्फबारी देखने के लिए महीनों पहले से अपनी ट्रिप प्लान करने लगते हैं. इस मौसम में कई भारतीय यात्रियों के मन में बर्फबारी का आनंद लेने की इच्छा जागृत होती है, जबकि भारत में भी गुलमर्ग और औली जैसे बर्फीले डेस्टिनेशन हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की तलाश में रहते हैं. जहां एक एक अलग ही अनुभव होता है. अगर, आप भी फॉरेन टूर का प्लान बना रहे हैं तो भारत के आसपास कुछ देश ऐसे हैं, जो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए परफेक्ट हैं.

यह भी पढ़ें:- Kailash Mansarovar Yatra: कम पैसों में कैलाश मानसरोवर यात्रा कैसे करें, यहां जानें Routes, खर्च, रजिस्ट्रेशन और नियम, कैलाश मानसरोवर यात्रा का पूरा पैकेज

भारत के पास इंटरनेशनल डेस्टिनेशन

हालांकि, भारत में भी कई जगहें बर्फबारी के लिए परफेक्ट हैं. भारत में गुलमर्ग और औली जैसे बर्फीले स्वर्ग हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर स्थित इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का एक अलग ही रोमांच है. नेपाल की ऊंची चोटियों से लेकर भूटान की शांत घाटियों और कजाकिस्तान के चमकदार सफेद रेगिस्तानों तक, ये गंतव्य लंबी यात्रा के बिना बर्फीले रोमांच की दुनिया प्रदान करते हैं.

नेपाल

नेपाल भारत के पास एक ऐसा देश है, जो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए परफेक्ट है. यहां नागारकोट, पोखरा, मनांग, लांगटांग वैली और मस्टांग जैसे स्थल बर्फबारी के दौरान फेयरीटेल लैंडस्केप में बदल जाते हैं.

भूटान

भूटान एक ऐसा देश है, जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है. यहां पारो, थिम्पू, हा वैली और बुमथांग जैसे स्थल बर्फबारी के दौरान एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं.

किर्गिजिस्तान

किर्गिजिस्तान एक ऐसा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीले पहाड़ों के लिए जाना जाता है. यहां बिश्केक और काराकोल जैसे स्थल बर्फबारी के दौरान एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं.

कजाकिस्तान

कजाकिस्तान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीले पहाड़ों के लिए जाना जाता है. अल्माटी और शिम्बुलाक स्की रिसॉर्ट जैसे स्थल बर्फबारी के दौरान बहुत अच्छे लगते हैं.

अजरबैजान

अजरबैजान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीले पहाड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है. यहां गबाला और शाहदाग जैसे स्थल बर्फबारी के समय बहुत शानदार लगते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
International Destinations, Destinations, Travel, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com