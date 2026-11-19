आज के समय में अधिकतर लोग दिन के कई घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं. हालांकि लंबे समय तक बैठना नौकरी का हिस्सा बन गया है, लेकिन गलत पोस्चर, लगातार स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी धीरे-धीरे रीढ़ की हड्डी, गर्दन और कंधों पर बुरा असर डाल सकती है. अच्छी बात ये है कि वर्कस्टेशन की सेटिंग और रोजमर्रा की कुछ छोटी आदतों में बदलाव करके आप रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं कंप्यूटर पर काम करते समय किन 5 जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी स्पाइन हेल्दी रहे और शरीर दर्द-अकड़न से बचा रहे. इसकी जानकारी डॉक्टर बनारजी बीएच, सकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल, बेंगलुरु में एडिशनल डायरेक्टर – ऑर्थोपेडिक्स ने दी है.

1. न्यूट्रल पोस्चर बनाए रखें

डॉक्टर के अनुसार आपकी बैठने की पोजिशन रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव कम करने में अहम भूमिका निभाती है. दोनों पैरों को आराम से जमीन पर या फुटरेस्ट पर रखें, और आपके घुटने लगभग हिप लेवल पर हों. कुर्सी पर पीछे की ओर बैठें ताकि आपकी पीठ के निचले हिस्से को सहारा मिले, न कि सीट के किनारे पर बैठें. अपने कंधों को रिलैक्स रखें और उन्हें आगे की ओर न मोड़ें. आपका सिर लगातार स्क्रीन की ओर झुकने के बजाय आपके कंधों के साथ एक सीध में रहना चाहिए. मकसद पुरे दिन एक अजीब पोजिशन बनाए रखना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक अजीब पोजिशन में रहने से बचना भी है.

2. अपनी स्क्रीन को सही ऊंचाई पर रखें

बेहतर होगा कि मॉनिटर का ऊपरी हिस्सा आंखों के लेवल पर हो, और स्क्रीन लगभग एक हाथ की दूरी पर हो. आपको बिना ज्यादा झुके या गर्दन आगे बढ़ाए स्क्रीन देख पाना चाहिए. अगर आप ज़्यादा देर तक लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो लैपटॉप स्टैंड के साथ अलग कीबोर्ड और माऊस इस्तेमाल करने केे बारे में सोचें ताकि स्क्रीन और आपके हाथ सही जगह पर आ सकें.

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3. अपनी कुर्सी को ध्यान से चुनें और एडजस्ट करें

एक सपोर्टिव कुर्सी बहुत फर्क ला सकती है, खासकर अगर आप अपना ज्यादातर काम का दिन बैठे-बैठे बिताते हैं. कुर्सी को इस तरह एडजस्ट करें कि आपके पैरों को सपोर्ट मिले और आपकी पीठ के निचले हिस्से को पूरा सपोर्ट मिले. ऐसी कुर्सी इस्तेमाल करने से बचें जो बहुत ऊंची हो, जिससे आपकेे पैर लटकने लगें, या ऐसी कुर्सी जो बहुत नीची हो, जिससे आपके घुटने आपके कूल्हों से काफी ऊंचे हों.

4. रेगुलर मूवमेंट ब्रेक लें

डॉक्टर ने बताया है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि आप लगातार बैठे न रहें. हर 30-60 मिनट में, थोड़ा मूवमेंट ब्रेक लें. खड़े हों, घूमें, अपनी पानी की बोतल फिर से भरें, या बस अपनी पोजीशन बदलें. ये छोटे ब्रेक मांसपेशियों की अकड़न कोो कम करने में मदद कर सकते हैं और आपकी पीठ और गर्दन को हिलने-डुलने का मौका दे सकते हैं.

5. दिन में आसान स्ट्रेचिंग करें

हल्के मूवमेंट से लंबे समय तक बैठने से होने वाली अकड़न से राहत मिल सकती है. ब्रेक के दौरान, आप गर्दन के आसान मूवमेंट, शोल्डर रोल, पीठ के ऊपरी हिस्से के हल्के स्ट्रेच और कूल्हों और पैरों के लिए खड़े होकर स्ट्रेच कर सकतेे हैं.

आपको मेडिकल सलाह कब लेनी चाहिए?

डॉक्टर के अनुसार डेस्क पर लंबे दिन के बाद कभी-कभी होने वाली अकड़न, मूवमेंट और अपने रूटीन में बदलाव से ठीक हो सकती है. हालांकि, पीठ या गर्दन के दर्द का लगातार या बिगड़ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर दर्द के साथ सुन्नपन, झुनझुनी, हाथों या पैरों में कमजोरी, चलने में दिक्कत, या दर्द जो ठीक से आराम करने और आसान तरीकों केे बाद भी बना रहता है, तो मेडिकल जांच खास तौर पर जरूरी है.

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