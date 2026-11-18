Aalu Kaise Ugaye: आलू एक ऐसी सब्जी है जो बाकी सब्जी के साथ मिलकर उसका स्वाद बढ़ा देती है. कई लोग आलू के पराठे खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग आलू की सब्जी बनाते हैं. हर कोई अपने पसंद अनुसार आलू को खाना पसंद करता है. ऐसे में अगर आप किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं और घर की उगाई हुई ताजी सब्जियां खाना पसंद करते हैं, तो आप घर पर आलू भी उगा सकते हैं. इसके लिए आपको गमले या ग्रो बैग की जरूरत होगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आलू ऐसी सब्जी है जिसे कम जगह में भी आसानी से उगाई जा सकता है. सही मिट्टी, देखभाल और समय पर खाद देने से आप घर पर ही कई किलो आलू मिल सकते हैं. इसी कड़ी में आइए जानते हैं घर पर गमले में आलू उगाने का सही तरीका. इसकी जानकारी यूट्यूब पर @terracegardening नाम के यूट्यूब चैनल से शेयर की गई है.

आलू उगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें?

वीडियो में बताया गया है कि आलू की अच्छी पैदावार के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. इसके लिए 50 प्रतिशत सामान्य मिट्टी, 40 प्रतिशत गोबर की सड़ी हुई खाद और 10 प्रतिशत रेत मिलाएं. रेत मिलाने से मिट्टी में जल निकास बेहतर होता है और आलू को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है.

गमले या ग्रो बैग में कितना मिट्टी भरें?

आलू लगाने के लिए बड़े आकार का ग्रो बैग या गमला चुनें. ध्यान रखें कि कंटेनर को पूरी तरह भरने के बजाय केवल आधा ही भरें. जैसे-जैसे पौधा बढ़ता है, उसकी तनों को मिट्टी से ढंकना पड़ता है, इसलिए ऊपर पर्याप्त जगह खाली रखना जरूरी है.

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गमले में कैसे उगाएं आलू?

रोपण के लिए ऐसे आलू चुनें जिनमें अंकुर यानी स्प्राउट निकल आए हों. अगर आलू में अंकुर नहीं हैं, तो उन्हें कुछ दिनों तक अंधेरी जगह पर रखें. आलू को 5 से 10 सेंटीमीटर गहराई में लगाएं और ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर ढक दें. इसके बाद अच्छी तरह पानी दें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे.

आलू लगाने का सही समय

आलू की खेती के लिए अक्टूबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है. साथ ही 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आलू तेजी से बढ़ता है. 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होने पर इसकी वृद्धि प्रभावित हो सकती है.

खाद और देखभाल कैसे करें?

आलू लगाने के 10 से 15 दिन बाद पौधों को ऑर्गेनिक खाद दें. इसके लिए बराबर मात्रा में मिट्टी और गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट मिलाकर पौधों के तनों के आसपास डालें. इससे नए कंद बनने में मदद मिलती है. लगभग 30 दिन बाद एक बार फिर खाद दी जा सकती है.

कब तैयार होंगे आलू?

आमतौर पर 60 से 70 दिनों में आलू की फसल तैयार हो जाती है. जब पौधों की पत्तियां पीली होकर सूखने लगें, तो समझ जाएं कि आलू निकालने का समय आ गया है.

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