Boys Winter Dresses: लड़कों को जरूर पहननी चाहिए ये 5 विंटर ड्रेस, हर कोई देखता रह जाएगा शानदार स्टाइलिश लुक

Boys Winter Dresses: लड़कियों के मुकाबले लड़कों के पास कपड़ों के ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, लेकिन आज हम आपको सर्दियों के लिए कुछ बेतरीन ऑप्शन बताते हैं,

लड़कों के लिए सर्दियों की ड्रेस
File Photo

Winter Shopping: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. बदलते मौसम में कुछ लोगों ने गर्म कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया हैं. सर्दियों का मौसम फैशन के लिए भी काफी परफेक्ट माना जाता है. हालांकि, लड़कियों के मुकाबले लड़कों के पास कपड़ों के ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, लेकिन आज हम आपको सर्दियों के लिए कुछ बेतरीन ऑप्शन बताते हैं, जो आपको ठंड से बचाने के साथ-साथ स्टाइलिश लुक भी देगा. लड़कों को सर्दियों में ऊनी जैकेट, स्वेटर, कार्डिगन, हूडी और बॉम्बर जैकेट जैसी गर्म और स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए. इन कपड़ों को सही फिटिंग के साथ पहनना और लेयरिंग तकनीक का इस्तेमाल करना भी बहुत ही जरूरी है.

बॉम्बर जैकेट

सर्दियों के मौसम में लड़के के लिए कई जैकेट आजकल काफी ट्रेंडी हैं और यह आपको स्टाइलिश लुक देती हैं. अगर, आपको जैकेट में बहुत गर्मी लगती है लेकिन शर्ट में ठंड, तो शैकेट पहन सकते हैं. इसके अलावा डेनिम जैकेट भी सर्दियों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है.

स्वेटर और कार्डिगन

सर्दियों के मौसम में लड़के स्वेटर और कार्डिगन पहन सकते हैं. ऊनी स्वेटर आपको गर्म रखने के लिए सबसे अच्छे हैं. इसके अलावा कार्डिगन भी अच्छा ऑप्शन है. यह एक प्रकार का स्वेटर है, जो सामने से खुलता है और इसे शर्ट या टी-शर्ट के ऊपर पहन सकते हैं.

हूडी

सर्दियों में लड़कों के लिए एक अच्छी हूडी कैज़ुअल लुक के लिए एकदम सही है. इसे जैकेट या शर्ट के नीचे पहनकर लेयरिंग की जा सकती है. इस सर्दी में आप हूडी ट्राई कर सकते हैं.

टर्टलनेक

लड़के सर्दियों में टर्टलनेक स्वेटर पहन सकते हैं. यह टॉप गर्दन को ढकते हैं और ठंड से बचाते हैं. इन्हें ब्लेजर के साथ पहनकर एक स्मार्ट लुक दिया जा सकता है.

स्वेटशर्ट

लड़कों पर स्टाइलिश स्वेटशर्ट्स अच्छी लगती है, जिन्हें किसी भी पोशाक के साथ पहना जा सकता है. सर्दियों के कपड़ों में देखने लायक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है.

