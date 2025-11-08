बिना छुए कपड़े की क्वालिटी कैसे चेक करें? कपड़े के अंदर लगे टैग से चल जाएगा पता, बस इन 3 बातों का रखें ध्यान

How To Identify Clothes Best Quality : हम जब कोई कपड़ा खरीदते है, तो हाथ से पकड़कर चेक करते हैं. इसके बाद कपड़े खरीदते समय अक्सर उसकी क्वालिटी को लेकर चिंता बनी रहती है. इसके अलावा आजकल ऑनलाइन कपड़े खरीदने का चलन अधिक बढ़ गया है, लेकिन उसमें भी क्वालिटी की समस्या रहती है, क्योंकि फोटो में दिखने वाला कपड़ा हमेशा अच्छा नहीं होता और फिर उन्हें वापस करने के लिए कई तरह का झमेला रहता है. ऐसे में कपड़े को बिना छुए उसकी क्वालिटी का पता लगाना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर शिवम मलिक नाम के पेज पर शिवम मलिक ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि बिना छुए कपड़े की क्वालिटी को कैसे पता कर सकते हैं.

दरअसल, शिवम मलिक ने अपनी वीडियो में बताया कि कपड़े के अंदर लगे टैग से इसकी क्वालिटी का पता लगाया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कपड़े के अंदर लगे टैग से आप उसकी क्वालिटी के बारे में कैसे प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस इन 3 बातों का ध्यान रखना है.

कपड़े के अंदर लगा ब्लैक एंड गोल्ड टैग

जब आप बाजार में किसी कपड़े को खरीदने जाते हैं तो कपड़े के ऊपर ब्लैक कलर का लेबल लगा हुआ देखा होगा. अगर, कपड़े पर ब्लैक कलर का लेवल लगा है और गोल्डन कलर से लिखा है तो इसका मतलब कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी है.

अगर किसी कपड़े पर व्हाइट कलर का टैग लगा है और उस पर काले रंग के लिखा है, तो इसका मतलब कपड़े की क्वालिटी सही है. यह कपड़ा एक्सपेंसिव और सुपीरियर क्वालिटी का है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा डाउन है.

अगर कपड़े पर लगे लेबल का कलर व्हाइट है और उस पर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, तो कपड़ा एवरेज क्वालिटी का है और इसे पहन सकते हैं. इसके अलावा अगर अगर कपड़े लेबल लो क्वालिटी का व्हाइट है और उस पर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है. टैग एकदम पतला है कागज जैसा, तो इसका मतलब यह कपड़ा लो क्वालिटी है.

