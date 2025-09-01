अश्वगंधा खाने का सही समय क्या है? AIIMS के डॉक्टर ने बताया किस समय खाने पर मिलेंगे सबसे ज्यादा फायदे

What is the Best Time to Take Ashwagandha: अश्वगंधा एक बहुत ही मशहूर औषधि है, जिसका इस्तेमाल सदियों से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है. इसे खाने से कई फायदे मिल सकते हैं जैसे मानसिक शांति, बेहतर नींद, इम्युनिटी में सुधार, थकान कम होना, हार्मोनल बैलेंस बनाए रखना आदि. यह दिमाग और शरीर को रिलैक्स करने के साथ-साथ एनर्जी भी देती है. हालांकि, इसे लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल होता कि अश्वगंधा खाने का सही समय क्या है या किस समय खाने पर आपको सबसे ज्यादा फायदे मिल सकते हैं? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

अश्वगंधा खाने के फायदे और नुकसान | Benefits and Side Effects of Ashwagandha

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर एम्स और हार्वर्ड से प्रशिक्षित मशहूर डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने बताया कि अश्वगंधा लेने का सबसे अच्छा समय शाम का है. इस समय लेने से अश्वगंधा कर्टिसोल के लेवल को कम करती है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, बॉडी रिलैक्स होती है और शरीर को आराम मिलता है. ऐसे में अगर आपको नींद न आने की समस्या है या आप दिनभर का तनाव कम करना चाहते हैं, तो शाम को अश्वगंधा लेना आपके लिए अच्छा रहेगा.

डॉ. सेठी ने अश्वगंधा के अलावा कुछ अन्य सप्लीमेंट्स और हर्ब्स के सही समय के बारे में भी जानकारी दी है.

डॉ. सेठी के अनुसार, क्रिएटिन को आप वर्कआउट के बाद या दिन के किसी भी समय ले सकते हैं. सबसे जरूरी है कि इसे कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना लिया जाए. यह मसल्स की स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद करता है.

डॉ. सेठी, पाचन सुधारने और पेट साफ रखने के लिए इसबगोल को सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ लेने की सलाह देते हैं. यह स्टूल रेगुलैरिटी बढ़ाता है और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है.

डॉक्टर बताते हैं, किसी भी सप्लीमेंट या हर्ब के सेवन से पहले इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप इनके फायदों को दोगुना कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



