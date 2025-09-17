रात को नींद नहीं आए तो तुरंत कर लें ये 2 काम, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया Deep Sleep का असरदार नुस्खा

Sleep Hacks: आज की तेज रफ्तार जिंदगी और काम के दबाव का असर हमारी नींद पर सबसे ज्यादा पड़ता है. बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि रात को जल्दी नींद नहीं आती या नींद बार-बार टूट जाती है. अगर नींद पूरी न हो तो अगला दिन भारी लगता है, थकान रहती है और ध्यान भी सही से नहीं लग पाता. ऐसे में रात को ठीक से सोना बेहद जरूरी है. इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह पांचाल ने दो खास टिप्स शेयर की हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

शरीर में पित्ती उछल आए तो क्या करना चाहिए?

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

श्वेता शाह पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, नींद की क्वालिटी हमारी शाम की आदतों पर बहुत निर्भर करती है. यानी आप रात को सोने से पहले क्या खाते-पीते हैं और कैसा माहौल बनाते हैं, इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है.

पोषण विशेषज्ञ के मुताबिक, रात को सोने से पहले हल्का-फुल्का और पौष्टिक खाना नींद को गहरा बनाने में मदद करता है. इसके लिए एक गिलास दूध में थोड़ा हल्दी पाउडर और 2 दाने काली मिर्च के डालकर उबाल लें. दूध को गुनगुना कर पिएं. वहीं, अगर आप दूध नहीं पीते हैं, तो 4–5 भीगे हुए बादाम खा सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, दूध और बादाम दोनों ही मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो नसों को रिलैक्स करते हैं और नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को सक्रिय करते हैं.

नींद सिर्फ शरीर की थकान पर नहीं बल्कि रोशनी पर भी निर्भर करती है. श्वेता शाह कहती हैं, अगर आप देर रात तक तेज लाइट में रहते हैं, तो दिमाग को लगता है कि अभी दिन है और वह जागते रहने का सिग्नल देता है. इसलिए रात 8 बजे के बाद घर की लाइट को हल्का कर देना चाहिए. ऐसा करने से शरीर को संकेत मिलता है कि अब आराम का समय है और धीरे-धीरे नींद आने लगती है.

जब आप पूरी और गहरी नींद लेते हैं तो अगली सुबह आप ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं. नींद से शरीर के हार्मोन संतुलित रहते हैं, पाचन बेहतर होता है और पूरे दिन काम करने के लिए एनर्जी भी मिलती है. ऐसे में अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती या नींद गहरी नहीं होती, तो इन दो आदतों को अपनाकर देखें. सोने से पहले सही पोषण और हल्की रोशनी का माहौल आपके दिमाग और शरीर दोनों को आराम देगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.