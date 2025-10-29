Benefits Of Eating Walnuts: सर्दी में अखरोट कैसे खाना चाहिए? एक्सपर्ट ने बताए अखरोट से जुड़े 5 जरूरी फायदे

Benefits Of Eating Walnuts: सर्दियों के मौसम में सेहत के साथ-साथ शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए. सर्दी में नट्स का सेवन बॉडी को गर्म रखने और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है, क्योंकि सर्दियों में इम्यूनिटी कमजोर होने के चलते कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में रोजाना अखरोट खाना लाभकारी हो सकता है, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और एंटी-ऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों को एनर्जी देने का काम करता है और कई बीमारियों से भी बचाता है.

आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ, डॉ. सलीम जैदी के मुताबिक, सर्दी में अखरोट का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. इसके साथ ही अखरोट खाने के सही तरीके और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में बताया है.

अखरोट को भिगोना क्यों जरूरी है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, अखरोट की तासीर गर्म होती है, अगर आप बिना भिगोए अखरोट खाते हैं, तो आपको पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. गैस और सीने में जलन जैसी समस्याओं से बचने के लिए अखरोट को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें. अखरोट का शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं.

रोजाना सुबह खाली पेट भीगे हुए अखरोट खाना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जब पेट खाली होता है, तो शरीर पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित कर पाता है. अगर आप सुबह अखरोट खाते हैं, तो शरीर ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, जिससे दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है और दिन भर शरीर में एनर्जी बनी रहती है.

एक्सपर्ट के मुताबिक, दिन में ज्यादा अखरोट नहीं खाने चाहिए. आप अपने नाश्ते में अखरोट शामिल कर सकते हैं. दिन में चार से छह अखरोट खाना पर्याप्त माना जाता है, ज्यादा अखरोट खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है.

स्किन के लिए भी अखरोट का सेवन करना लाभकारी हो सकता है. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अखरोट का रोज सेवन करने से फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद मिलती है. फ्री रेडिकल्स स्किन को होने वाले नुकसान से बचाता है.

अखरोट को ब्रेन फूड भी कहा जाता है. रिसर्च बताती है कि जो लोग नियमित रूप से अखरोट खाते हैं, उनकी मेमोरी बेहतर होती है और ब्रेन इंफ्लेमेशन कम रहता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.