ये 5 रुपये का पत्थर चेहरे की झाइयां, कालापन और झुर्रियां जड़ से करेगा खत्म, एक्सपर्ट से जानिए इसके जादुई फायदे

Phitkari Ke Fayde: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत के साथ-साथ त्वचा का ध्यान रखना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है. बदलता मौसम हो या फिर लाइफस्टाइल में बदलाव, दोनों का ही असर स्किन पर पड़ता है. कई लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो कई लोग चेहरे की झाइयां, कालापन और झुर्रियों से परेशान रहते हैं. हालांकि, इन सब से बचाव के लिए लोग अक्सर कई प्रकार के घरेलू उपाय के साथ-साथ बाजार में मिलने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनका असर कुछ समय के लिए तो रहता है, लेकिन लंबे समय तक वह भी कारगर साबित नहीं होते. आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ, डॉ. सलीम जैदी ने चेहरे की झाइयां, कालापन और झुर्रियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक जादुई उपाय बताया है.

यह भी पढ़ें:- सोहा अली खान की तरह पाना चाहती हैं नेचुरल ग्लोइंग स्किन, ये घरेलू नुस्खा करेगा कमाल, 2 मिनट में हो जाएगा बनकर तैयार, जानिए

डॉ. सलीम जैदी के मुताबिक, फिटकरी लगभग हर घर में पाई जाती है. अक्सर लोग इसका इस्तेमाल कई अलग-अलग तरीकों से करते हैं. स्किन के लिए फिटकरी बहुत ही फायदेमंद हो सकती है. फिटकरी का रासायनिक नाम ‘पोटैशियम एल्युमिनियम सल्फेट'है. ये छोटे सफेद पत्थर सचमुच जादुई हैं. कहीं चोट लग जाए या कट जाए, तो वहां पानी के साथ रगड़ने से ये तुरंत एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं और उस कटे हुए स्थान को रोगाणु मुक्त कर देते हैं. चलिए आपको बताते हैं त्वचा के लिए फिटकरी के फायदे क्या-क्या होते हैं?

मुंहासों के लिए लाभकारी

आजकल के समय में प्रदूषण और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते युवा अक्सर मुंहासे से परेशान रहते हैं. आम तौर पर मुंहासों पर नाखून मार देने से ये बढ़ जाते हैं. मुंहासे जब ठीक नहीं होते, तो अक्सर बाजार से तरह-तरह की क्रीम ले आते हैं. ऐसे में मुंहासों से छुटकारा पाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करें. फिटकरी के इस्तेमाल से न सिर्फ मुंहासों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि पैसों की बचत भी होगी और चेहरा भी निखर जाएगा.

चेहरे से झाइयों को साफ करने के लिए फिटकरी बहुत असरदार हो सकती है. एक चम्मच फिटकरी पाउडर में थोड़ा से शदर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और करीब 10-15 मिनट लगा रहने दें. इसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें. फिटकरी त्वचा के दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन को कम करती है. यह डेड स्किन सेल्स को हटाकर चेहरे को निखारने में मदद करती है.

आप जब भी सैलून पर शेविंग करवाने जाते हैं, तो शेविंग के बाद हमेशा फिटकरी लगाई जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि शेविंग के बाद छोटे-छोटे कट लग सकते हैं या स्किन पर जलन महसूस होती है. ऐसे में फिटकरी बेहद कारगर है. यह न सिर्फ कट को जल्दी ठीक करती है, बल्कि इंफेक्शन और रेजर बर्न से भी बचाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.