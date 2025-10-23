अलसी के बीज पानी में भिगोकर खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए सुबह खाली पेट लेने के फायदे

Drinking flaxseed water on empty stomach: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए लोग अपनी डाइट में तरह-तरह की हेल्दी चीजों को शामिल करते हैं. इन्हीं में से एक है अलसी के बीज (Flax Seeds). ये छोटे-छोटे बीज पोषण से भरपूर होते हैं और अगर इन्हें सही तरीके से खाया जाए तो शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं. फेमस न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ ने ऐसे ही कुछ फायदों का जिक्र किया है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं खाली पेट अलसी के बीजों को पानी में भिगोकर खाने से क्या होता है.

एनर्जी का बेस्ट सोर्स

दीपशिखा जैन के अनुसार, अलसी के बीज फैट का बहुत अच्छा सोर्स हैं. खासतौर पर इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ये फैट हमारी बॉडी को दिनभर एनर्जी देने का काम करता है और हमें एक्टिव रखता है. सुबह खाली पेट इसे खाने से मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और दिनभर एनर्जी लेवल हाई रहता है.

अलसी के बीज में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड न केवल शरीर बल्कि ब्रेन के लिए भी फ्यूल का काम करता है. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि खाली पेट फ्लैक्स सीड्स लेने से दिमाग को तुरंत एनर्जी मिलती है, जिससे फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है. स्टूडेंट्स या कामकाजी लोगों के लिए ये एक नेचुरल ब्रेन बूस्टर की तरह काम करता है.

इन सब से अलग अगर आपको कब्ज, गैस, ब्लोटिंग या एसिडिटी की दिक्कत है, तो अलसी के बीज बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इन्हें रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से गट हेल्थ (Gut Health) बेहतर होती है. यह पाचन तंत्र की इंफ्लेमेशन को कम करते हैं और आंतों को हेल्दी रखते हैं. इससे सुबह मल त्याग करने में भी आसानी होती है.

एक चम्मच अलसी के बीज पीसकर बारीक पाउडर बना लें.

तैयार पाउडर को एक गिलास पानी में मिलाकर अच्छी तरह चला लें.

सुबह खाली पेट इस पानी को पिएं.

अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या पेट की पुरानी समस्या है, तो अलसी के बीज लेने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह जरूर लें.

