बच्चों के लिए सबसे अच्छी रोटी कौन सी होती है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया गेहूं से ज्यादा फायदेमंद हैं ये 3 चपाती

Which roti is good for kids: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा हेल्दी रहे और बेहतर तरीके से ग्रो करे. इसके लिए वे अपने बच्चे को हर पौष्टिक चीज खाने के लिए देते हैं. हालांकि, जब बात रोटी की आती है, तो अक्सर घरों में बच्चों को रोजाना गेहूं की रोटी दी जाती है. हालांकि, बेहद कम लोग जानते हैं कि सिर्फ गेहूं की रोटी देने से बच्चे को सही पोषण नहीं मिल पाता है. इसी कड़ी में हाल ही में मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ दूसरे अनाजों से बनी रोटियों का जिक्र कर उनके फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

आपके बच्चे के लिए कौन सी रोटी है बेस्ट?

अधिकतर घरों में गेहूं की रोटी ही रोजाना बनती है. हालांकि, डॉक्टर जैदी बच्चों के लिए गेहूं की रोटी को नंबर 4 पर रेंक करते हैं. वे बताते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा और प्रोटीन, विटामिन्स कम होते हैं. यह ऊर्जा तो देती है, लेकिन बच्चों की ग्रोथ के लिए जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है. इसलिए अगर बच्चा केवल गेहूं की रोटी खा रहा है, तो उसे पूरी तरह पोषण नहीं मिल पा रहा है.

नंबर 3 पर डॉक्टर ज्वार की रोटी को फायदेमंद बताते हैं. इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है. साथ ही ज्वार की रोटी में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है. ज्वार ग्लूटेन-फ्री अनाज है, इसलिए जिन बच्चों को गेहूं से एलर्जी होती है, उनके लिए यह रोटी बहुत फायदेमंद है. साथ ही, ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और कब्ज जैसी समस्या को कम करती है.

नंबर 2- बाजरे की रोटी



बाजरा आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और फाइबर का अच्छा स्रोत है. यह बच्चों में खून की कमी दूर करने में मदद करता है और शरीर की ताकत को बढ़ाता है. साथ ही इससे तैयार रोटी इम्यूनिटी को मजबूत करती है. हालांकि, यह थोड़ी भारी होती है, इसलिए इसे केवल बड़े बच्चों को खाने के लिए दें.

डॉक्टर सलीम जैदी बच्चों के लिए रागी की रोटी को सबसे ज्यादा फायदेमंद बताते हैं. रागी कैल्शियम से भरपूर होती है. यह बच्चों की हड्डियों और दांतों के विकास में बहुत मदद करती है. इसमें आयरन, प्रोटीन और फाइबर भी काफी मात्रा में होते हैं. जिन बच्चों को भूख कम लगती है या कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए रागी की रोटी सबसे अच्छी है. हालांकि, रागी की रोटी जल्दी सूख जाती है, ऐसे में इसे घी लगाकर खिलाना फायदेमंद होता है.

डॉक्टर जैदी आगे कहते हैं, अगर आप स्वाद और पोषण दोनों का संतुलन चाहते हैं तो गेहूं और मिलेट्स (जैसे रागी, बाजरा या ज्वार) को मिलाकर आटा गूंथें. इससे रोटियां स्वादिष्ट भी बनेंगी और बच्चों को सभी जरूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.