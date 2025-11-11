Banana Benefits: रोज 1 केला खाने से क्या होता है? बदलाव देखकर हो जाएंगे हैरान, एक्सपर्ट से जानिए

Benefits of Banana: केला एक ऐसा फल है, जो साल भर मिलता है और सभी मौसम में केले का सेवन लिया जा सकता है. केले का सेवन न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा होता है, बल्कि इसका सेवन करने से कई बीमारियों से भी बचाव होता है. अलबामा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक, लगातार एक महीने तक 1 केले खाने से अस्थमा का खतरा कई गुना टाला जा सकता है. इसे खाने से डाइजेशन में सुधार होता है और हार्ट से लेकर बीपी तक को फायदा मिलता है. आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक, डॉ. सलीम जैदी ने बताया कि केला खाने से कई बीमारियों से बचाव होता है.

डॉ. सलीम जैदी ने बताया रोजाना केले का सेवन करने से सेहत का बहुत फायदा मिलता है. केले में विटामिन, मिनरल और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सेहत को कई फायदे पहुंचाता है. केले में पोटैशियम, विटामिन सी, विटामिन बी6 और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इसमें मैग्नीशियम और मैंगनीज भी पाए जाते हैं, जो हार्ट हेल्थ और पाचन में मदद करते हैं. एक मध्यम आकार के केले में लगभग 105 कैलोरी, 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम फाइबर होता है.

शरीर एनर्जी मिलेगी

रोजाना एक केला खाने से शरीर को नेचुरल एनर्जी मिलेगी. केले में कार्बोहाइड्रेट्स और नेचरल शुगर होते हैं, जो शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं. रोज 1 केला खाने से दिनभर ऊर्जा मिलती रहेगी.

पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए केले का सेवन लाभकारी होता है. केले में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है और मल त्याग को नियमित करता है. इससे आपको कब्ज की समस्या नहीं होती है.

केले में पोटैशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है. रोज 1 केला खाने से हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है.

जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके के लिए केला फायदेमंद हो सकता है. केले में फाइबर और पानी होता है, जो लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है.

केले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं. रोजाना 1 केला खाने से त्वचा और बालों को पोषण मिलता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

