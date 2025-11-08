पेट कैसे साफ करें? Sadhguru ने बताया अरंडी के तेल को चमत्कार, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Sadhguru Tips For Clean Stomach And Intestine: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते पेट से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. ऐसे में अरंडी का तेल पेट के लिए चमत्कारी उपाय है. सद्गुरु के नाम से ईशा के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) ने अरंडी के तेल को पेट के लिए बहुत बताया है. अरंडी का तेल लेने से आपका पेट साफ रहता है और एनर्जी बढ़ती है. चलिए जानते हैं पेट साफ करने के लिए अरंडी के तेल का कैसे करें इस्तेमाल.

सद्गुरु ने बताया कि हर रोज रात में आधा चम्मच अरंडी का तेल लें. उसे गर्म करें और पानी या दूध में मिलाकर पी जाएं. इससे पेट अच्छे से साफ होगा और लिम्फैटिक सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अरंडी के तेल से शरीर में सुस्ती कम हो जाएगी. सद्गुरु के मुताबिक पेट का साफ होना और आपका एनर्जेटिक होना या न नहीं होना आपस में बहुत गहराई से जुड़े हैं.

कैसे बनता है अरंडी का तेल

अरंडी का तेल एक वनस्पति तेल है, जो अरंडी की फलियों , रिकिनस कम्युनिस नामक पौधे के बीजों से निकाला जाता है. बीजों में 40 से 60 प्रतिशत तेल होता है. यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, जिसका स्वाद और गंध बहुत अलग होती है.

अरंडी का तेल एक प्राकृतिक रेचक है, जो आंतों की गतिविधि को बढ़ाता है और मल को बाहर निकालने में मदद करता है. इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है. इससे गैस और ब्लोटिंग कम होती है. इसके साथ ही आंतों की सफाई भी होती है. यह शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है.

सद्गुरु ने बताया कि अरंड का तेल का रात के समय गर्म करके दूध या पानी के साथ पिएं. इसके अलावा अरंडी के तेल को भोजन में मिलाकर भी खा सकते हैं. अरंडी का तेल सीमित मात्रा में ही लें, ज्यादा मात्रा में इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

