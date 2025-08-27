विज्ञापन

अरंडी के तेल के फायदे-नुकसान | Benefits and Side Effects of Castor oil

Benefits and Side Effects of Castor oil: आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं अरंडी के तेल के फायदे-नुकसान

अरंडी के तेल के फायदे

Benefits and Side Effects of Castor oil: अरंडी के तेल को बेहद फायदेमंद माना जाता है. खासकर आयुर्वेद में सदियों से कई तरह की परेशानियों से निजात पाने के लिए इस तेल को इस्तेमाल किया जाता रहा है. ऐसे में हाल ही में फेमस लेखक और योग गुरु हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में हंसाजी ने अरंडी के तेल के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे इस तेल को इस्तेमाल करते वक्त क्या सावधानी बरतना जरूरी है. 

अरंडी के तेल के फायदे

कब्ज से राहत

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, अरंडी का तेल एक प्राकृतिक लैक्सेटिव है. यह आंतों की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है जिससे मल आसानी से बाहर निकल जाता है. ऐसे में कब्ज से निजात पाने के लिए अरंडी का तेल एक बेहतरीन नुस्खा है.

दर्द से राहत 

योग गुरु के मुताबिक, इस तेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करते हैं. ऐसे में अगर आप जोड़ों या मांसपेशियों के दर्द से परेशान रहते हैं, तो अरंडी का तेल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. हल्का गर्म कर तेल की मालिश करने से अर्थराइटिस और मसल पेन में फायदा मिलता है.

बालों के लिए फायदेमंद 

अरंडी का तेल विटामिन E और फैटी एसिड से भरपूर है. यह स्कैल्प को पोषण देता है, बालों को मजबूत करता है, डैंड्रफ हटाता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है. इन तमाम फायदों के चलते इस तेल से हेयर ग्रोथ तेज करने में भी मदद मिल सकती है.

त्वचा की समस्याओं में लाभकारी 

अरंडी के तेल में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं. ऐसे में यह एक्ने, एक्जिमा, सोरायसिस जैसी दिक्कतों में राहत देता है. साथ ही घावों को भरने में भी मदद करता है.

क्रैम्प्स में राहत 

हंसाजी बताती हैं, पेट के दर्द या क्रैम्प्स के समय हल्का गर्म अरंडी का तेल लेकर पेट पर मसाज करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है.

प्राकृतिक मॉइस्चराइजर 

इन सब से अलग ड्राई और क्रैक्ड स्किन के लिए भी हंसाजी अरंडी के तेल को बेहतरीन बताती हैं. यह त्वचा को गहराई तक नमी देता है और कोलेजन उत्पादन बढ़ाकर स्किन को मुलायम बनाता है. 

अरंडी के तेल के नुकसान और सावधानियां

हंसाजी बताती हैं, हर चीज हर किसी के लिए सही नहीं होती है. कुछ लोगों को अरंडी का तेल नुकसान भी पहुंचा सकता है. जैसे- 

प्रेगनेंसी में सेवन न करें 

योग गुरु बताती हैं, गर्भवती महिलाओं को अरंडी का तेल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह समय से पहले लेबर को ट्रिगर कर सकता है.

पैच टेस्ट जरूरी 

कुछ लोगों को इस तेल से एलर्जी हो सकती है. ऐसे में स्किन पर लगाने से पहले हमेशा पैच टेस्ट जरूर करें, ताकि एलर्जी या रैशेज न हों.

सीमित मात्रा में उपयोग

इन सब से अलग इस तेल का ज्यादा सेवन करने से पेट दर्द, डायरिया और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में सीमित मात्रा में ही उपयोग करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

