रोज एक केला खाने के क्या हैं फायदे? जानें कैसे और कब खाएं | Benefits of Eating One Banana Daily

Banana Health Benefits: क्या आप जानते हैं कि अगर डेली डाइट में सिर्फ एक केला शामिल कर लें तो आपकी हेल्थ जबरदस्त हो सकती है? केला न सिर्फ सस्ता और आसानी से मिलने वाला फल है, बल्कि इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपकी एनर्जी देते हैं, डाइजेशन बेहतर करते हैं, इम्युनिटी बढ़ाते हैं और मूड को भी बूस्ट करते हैं. केले में कम कैलोरी और ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं रोज एक केला खाने से सेहत पर कैसा असर होता है.

केले की न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है? (Banana Nutritional Value)

पूरी तरह पके हुए केले में नेचुरल शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करती है. इसी वजह से इसे इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है. US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) के अनुसार, करीब 100 ग्राम केले में औसतन 89 कैलोरी पाई जाती हैं. इसके अलावा नेचुरल शुगर 12.2 gm, प्रोटीन 1.1 gm, फाइबर 2.6 gm और कार्बोहाइड्रेट्स 22.8 gm होते हैं.

एनर्जी का पावरहाउस

केले में नेचुरल शुगर (ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज) और कार्ब्स भरपूर होते हैं. यही कारण है कि स्पोर्ट्स पर्सन या जिम जाने वाले लोग वर्कआउट से पहले केला खाते हैं. रोज सुबह ब्रेकफास्ट में 1 केला खाने से आपको दिनभर थकान नहीं होगी.

केले में डाइट्री फाइबर होता है, जो कब्ज की समस्या दूर करता है और पेट को क्लीन रखता है. अगर आपका पेट अक्सर गड़बड़ रहता है, तो रोज एक केला आपकी पाचन शक्ति को दुरुस्त कर सकता है.

केले में मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और हार्ट अटैक का रिस्क कम करता है. खासकर हाई बीपी वाले लोगों के लिए केला एक नेचुरल मेडिसिन की तरह है.

केले में ट्रिप्टोफैन और सेरोटोनिन पाया जाता है, जो तनाव कम करने और मूड अच्छा करने में मदद करता है. स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स को हर दिन केला जरूर खाना चाहिए.

केले में कम फैट और ज्यादा फाइबर होता है, जो भूख को कंट्रोल करता है. अगर आप वेट लॉस या फिटनेस गोल्स पर काम कर रहे हैं, तो केला आपकी इसमें काफी हेल्प कर सकता है.

केले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स आपकी स्किन को ग्लोइंग और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. हर दिन केला खाने से और स्किन पैक बनाने से डबल फायदा मिल सकता है.

इन सब से अलग केले में विटामिन C, B6 और मिनरल्स होते हैं, जो बॉडी की इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं. अगर बार-बार सर्दी-खांसी होती है तो इससे बचने के लिए रोज एक केला जरूर खाएं.

सुबह या दोपहर के समय केला खाना सबसे अच्छा है.

वर्कआउट से पहले या बाद में केला बेस्ट स्नैक है.

रात को सोने से पहले केला खाने से बचें.

शुगर या डायबिटीज पेशेंट्स को केले की मात्रा कंट्रोल करनी चाहिए.

दिन में 1-2 से ज्यादा केले नहीं खाना चाहिए.

