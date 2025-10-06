गर्दन, कमर और घुटनों का दर्द कम करने के लिए कैसे सोना चाहिए? AIIMS के डॉक्टर ने बताया सबसे अच्छा तरीका

Best Sleeping Position to Prevent Neck, Back and Joint Pain: गर्दन, कमर, कंधे और घुटनों में दर्द आज के समय में बेहद आम समस्या बन चुकी हैं. आमतौर पर इस तरह की परेशानी उम्र बढ़ने की वजह से होती है. हालांकि, अब कम उम्र में भी लोग इस दर्द से परेशान रहने लगे हैं. इतना ही नहीं, कई लोगों कि शिकायत होती है कि उन्हें सोकर उठने के तुरंत बाद शरीर के इन हिस्सों में दर्द और अकड़न का एहसास परेशान करने लगता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो बता दें कि गलत सोने की पोजीशन (Sleeping Position) भी इसका बड़ा कारण हो सकती है. आइए जानते हैं इसपर एक्सपर्ट की राय-

होंठों के आसपास की स्किन डार्क क्यों हो जाती है? एक्सपर्ट से जानें इसे ठीक करने के लिए क्या करें

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर एम्स रायपुर के ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन डॉक्टर दुष्यंत चौहान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, 'हमारी सोने की मुद्रा (Posture) शरीर के जोड़ों और रीढ़ की हड्डी पर सीधा असर डालती है. अगर हम गलत तरीके से सोते हैं, तो हमारे जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे दर्द बढ़ जाता है. वहीं, सही तरीके से सोने से ये दर्द काफी हद तक कम हो सकता है.

डॉक्टर चौहान बताते हैं, अगर आप साइड में सोते हैं, तो आपको अपने घुटनों के बीच एक तकिया रखना चाहिए. इससे आपकी कमर और कूल्हों पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है. जब घुटनों के बीच तकिया होता है, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और जोड़ों पर खिंचाव नहीं आता. इससे सुबह उठने पर अकड़न या दर्द महसूस नहीं होता.

वहीं, अगर आप पीठ के बल सोते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि घुटनों के नीचे एक तकिया रखें. ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी पर तनाव नहीं पड़ता और शरीर का भार समान रूप से बंट जाता है. इससे लोअर बैक पेन (Lower Back Pain) और हिप जॉइंट पेन (Hip Joint Pain) में काफी राहत मिलती है.

डॉक्टर दुष्यंत बताते हैं, सही सोने की पोजीशन न केवल दर्द कम करती है, बल्कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है और सुबह उठते समय स्टिफनेस को रोकती है. ऐसे में अगर आप भी रोजाना कमर, गर्दन या घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं, तो किसी दवा से पहले अपनी सोने की पोजीशन सुधारें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.