Health benefits of Amla: आंवला को भारतीय करौंदा भी कहा जाता है. कई लोग इसे सुपरफूड भी कहते हैं. इसे कच्चा खाने के (Best ways to consume Amla Daily) अलावा, कैंडी, जूस या मुरब्बे के रूप में भी खा सकते हैं. आंवला अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह कई बीमारियों का एक साथ इलाज कर सकता है. इसे रेगुलर खाने से (Amla for Immunity And Seasonal Diseases) उम्र बढ़ने से जुड़ी तकलीफें भी कम असर दिखा पाती हैं. इसके अलावा बॉडी कई बीमारियों से बचा रहता है. यह यूरिनरी सिस्टम से लेकर किडनी तक की हेल्थ में सुधार करता है. रोजाना आंवले का जूस पीने (Amla Juice For Immunity) से इम्यूनिटी मजबूत होती है और मौसमी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

आचार्य बालकृष्ण ने बताया आंवले का फायदा (Amla Benefits In Hindi)

आयुर्वेद के जानकार आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, रोजाना एक आंवला खाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है. आंवला हमारे शरीर पर टॉनिक की तरह काम करता है और इसे खाने से स्किन की रंगत में निखार आता है. आंवले का रस या पाउडर इस्तेमाल करने से आंखों की सेहत बनी रहती है, और यह बालों को मजबूत व हेल्दी रखने में भी हेल्पफुल होता है. आइए जानते हैं कि आंवला यूरिन से जुड़ी समस्याओं को कैसे दूर करता है और इसके रोजाना इस्तेमाल से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं.

बार-बार पेशाब आने की समस्या हो तो आंवला खाएं (Amla For Urinary Tract Infections)

अगर आपको बार-बार पेशाब आने, यूरिन इन्फेक्शन (UTI) या पेशाब में जलन जैसी समस्याएं हो रही है, तो आंवला का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है.

आंवला शरीर में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट (Urinary Tract) को साफ रखने में मदद करता है.

आंवले का जूस या पाउडर यूरिन में जलन को कम करने में हेल्पफुल है.

यूरिन से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए आंवले के डंठल की छाल और इसकी 10 ग्राम पत्तियों को 400 मिलीलीटर पानी में उबालें.

जब पानी घटकर 100 मिलीलीटर रह जाए, तो इसे सुबह-शाम पिएं.

रेगुलर इसका पानी पीने से यूरिन से जुड़ी समस्या से राहत मिलेगी.

डाइजेशन के लिए अमृत है आंवला (Amla For Digestion)

आंवला डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने में जादुई असर करता है.

इसका रस या पाउडर यूज करने से अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस और पेट में इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का इलाज किया जा सकता है.

आंवला डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है.

इसमें फाइबर पाया जाता है, जो स्टूल को नरम करके कब्ज से राहत दिलाता है.

इसके रेगुलर इस्तेमाल से आंतों की सफाई होती है और हेल्थ में सुधार होता है.

किडनी स्टोन के इलाज में काम करता है आंवला (Amla Juice For Kidney Stones)

आंवला में ऐसी क्वालिटी होती है जो किडनी स्टोन के इलाज में काम करती है.

जिन लोगों को किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें रोजाना आंवला खाना चाहिए.

आंवला शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में हेल्पफुल है और किडनी व यूरिनरी ब्लैडर को साफ रखता है.

इसके रेगुलर यूज से पथरी बनने का खतरा भी कम हो जाता है.

वोमिटिंग से राहत दिलाए आंवला (How to Use Amla For Vomiting Relief)

अगर आपको अक्सर वोमिटिंग की समस्या होती है, तो आंवला पाउडर को शहद के साथ चाटने से राहत मिल सकती है.

इसके अलावा, सूखे आंवले को रातभर पानी में भिगोकर रखें और सुबह इस पानी को छानकर पिएं. इससे वोमिटिंग कंट्रोल में रहेगी और पेट भी ठीक रहेगा.

एंटी-एजिंग (Anti Ageing)

आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जिससे स्किन को कई फायदे मिलते हैं.

यह कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्पफुल है.

इससे स्किन लंबे समय तक जवां बनी रहती है.

इसे रेगुलर खाने से चेहरे की चमक बढ़ती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.