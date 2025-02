What Is Water Fasting In Hindi: आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में खुद को फिट रखना बड़ा चैलेंजिंग काम है. लोग हेल्दी, स्लिम और खूबसूरत दिखने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं. लोग मीठे फल, चीनी या चॉकलेट को पूरी तरह छोड़ देते हैं. लेकिन आज हम आपको वाटर फास्टिंग (How To Do Water Fasting) के बारे में बताएंगे. वाटर फास्टिंग को (Water Fasting Benefits) लेकर अलग-अलग तरह की बातें कही जाती हैं, इसलिए हम आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जानकारी देंगे. डॉक्टर उपासना वोहरा का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो वाटर फास्ट (Water Fasting For Weight Loss) रखना चाहिए. इसमें फास्ट रखना है, लेकिन पानी पीना है. साथ ही अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है. आइए डिटेल में जानते हैं कि वाटर फास्टिंग क्या है और इसके फायदे-नुकसान क्या हैं.

वजन घटाने के लिए पीना शुरू कर दीजिए ये एंटी-इंफ्लेमेटरी शॉट्स, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बनाने का तरीका

वाटर फास्टिंग क्या है | What Is Water Fasting

वाटर फास्टिंग के दौरान व्यक्ति सिर्फ पानी पी सकता है और इसके अलावा कुछ भी खाने की अनुमति नहीं होती. आमतौर पर यह 24 से 72 घंटे तक किया जाता है. लोग वाटर फास्टिंग कई कारणों से करते हैं, जैसे वजन कम करना, स्पिरिचुअल या रिलीजियस कारण या फिर किसी हेल्थ संबंधी समस्या से राहत पाने के लिए ऐसा किया जाता है. वाटर फास्टिंग एक खास तरह की फास्टिंग प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए केवल पानी पर निर्भर रहता है और कुछ नहीं खाता. यही कारण है कि वाटर फास्टिंग करने वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी है.

आमतौर पर वाटर फास्टिंग वे लोग करते हैं, जो वजन कम करना चाहते हैं.

यह तेजी से वेट लॉस में मदद कर सकता है.

हालांकि, अगर इसे सही तरीके से मैनेज न किया जाए, तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, जिससे व्यक्ति कमजोरी महसूस कर सकता है.

इसके साथ ही, फिट और हेल्दी रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है.

वाटर फास्टिंग के फायदे (Water Fasting Benefits)

वाटर फास्टिंग की यह प्रोसेस कीटोसिस की ओर ले जाती है.

जहां बॉडी एनर्जी के लिए फैट को तोड़ने लगता है.

माना जाता है कि वाटर फास्टिंग से शरीर को कई फायदे होते हैं.

जिनमें डिटॉक्सिफिकेशन और वजन घटाना शामिल हैं.

वाटर फास्टिंग हंगर हार्मोन्स को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, जिससे भूख कम लगती है.

यह कैलोरी इनटेक को घटाने में हेल्पफुल होता है, जिससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है.

वाटर फास्टिंग ऑटोफैगी को ट्रिगर करता है, जो एक सेलुलर रिपेयर प्रोसेस है.

इसमें बॉडी बेकार और डैमेज सेल्स को हटाकर हेल्दी सेल्स को बनाने में मदद करता है.

रेगुलर पानी पीने से मेटाबॉलिज्म की स्पीड तेज हो जाती है, जिससे डाइजेशन सिस्टम बेहतर होता और बॉडी में फैट जमा नहीं होता.

अगर आप इंटरमिटेंट वाटर फास्टिंग करते हैं, तो यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है.

वाटर फास्टिंग के नुकसान (Disadvantages Of Water Fasting)

वाटर फास्टिंग करने की वजह से विटामिन, मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है.

इससे एनीमिया, कमजोर इम्युनिटी जैसी गंभीर हेल्थ इशू हो सकते हैं.

भले ही आप पानी पी रहे हों, लेकिन खाना न खाने से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है.

फूड पानी पीने की इच्छा को बढ़ाता है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है.

इसके अभाव में डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो सिरदर्द, थकान और किडनी के फंक्शन में गिरावट का कारण बन सकता है.

लंबे समय तक वाटर फास्टिंग के बाद दोबारा खाना शुरू करने पर डाइजेशन सिस्टम पर खराब असर पड़ सकता है.

इससे मतली, सूजन, कब्ज और अन्य डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

किसे नहीं करनी चाहिए वाटर फास्टिंग (Who Should Avoid Water Fasting)

अगर आपकी उम्र 18 से कम है.

हार्ट संबंधी समस्याएं हैं.

फूड डिसऑर्डर से पीड़ित हैं.

गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं.

अगर कोई दवा ले रहे हैं तो.

टाइप -1 डायबिटीज के संकेत दिखें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.