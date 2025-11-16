आयुर्वेद के अनुसार सुबह कितने बजे उठना चाहिए? ठंड में सुबह कितने बजे उठना चाहिए, जानिए फायदे

Waking Up Early Morning Benefits: आजकल की भागदौड़ और कामकाज की व्यस्तता के चलते अक्सर लोग रात में देर तक काम करते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते. सुबह जल्दी नहीं उठने के कारण ही शरीर कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट और आयुर्वेद के अनुसार, सुबह हमेशा जल्दी उठाना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय शांत और एनर्जेटिक बनाता है. डॉ. डीवाई पाटिल आयुर्वेद कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार, सुबह 4 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह समय शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक एनर्जी से भरपूर होता है.

आयुर्वेद के अनुसार सुबह कितने बजे उठना चाहिए?

आयुर्वेद के अनुसार, सुबह 4 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह समय सेहत के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि सुबह का समय शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक एनर्जी से भरपूर होता है. हमेशा कम से कम सूर्योदय से पहले उठने का लक्ष्य रखना चाहिए. हालांकि, आप अपनी प्रकृति के अनुसार भी समय तय कर सकते हैं. जैसे कफ प्रकृति वाले सुबह 4:30 बजे, पित्त प्रकृति वाले 5:30 बजे और वात प्रकृति वाले 6:00 बजे तक उठ सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, सूर्योदय से लगभग 90 मिनट पहले, सुबह 4:30 से 6:00 बजे के बीच जागने का सबसे अच्छा समय 'ब्रह्म मुहूर्त' है. भारत में प्राचीन योगियों और ऋषियों ने लंबे समय से इस समय का उपयोग अपनी अंतरात्मा से गहराई से जुड़ने के लिए किया है.

आयुर्वेद के अनुसार, सुबह के समय शांत और शुद्ध वातावरण होता है, जिसके चलते शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

सुबह का समय ध्यान या प्रार्थना करने का अच्छा टाइम होता है. इससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है.

सुबह का समय पढ़ाई, ध्यान या रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि दिमाग ताजा और एकाग्र होता है.

ठंड में सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच उठना सबसे अच्छा माना जाता है. हालांकि, अपनी जरूरत के हिसाब से 5 बजे तक उठना भी बहुत ही फायदेमंद रहता है. सुबह जल्दी उठने के लिए रात में समय से सोना जरूरी है, क्योंकि रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद सेहत के लिए जरूरी है.

