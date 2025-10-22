बच्चे सुबह बिस्तर छोड़ने में करते हैं आनाकानी? अपनाएं ये 5 ट्रिक्स, नखरे होंगे खत्म, दिनभर रहेंगे एनर्जेटिक!

Parenting Tips: बच्चों को सुबह जल्दी उठाना पेरेंट्स के लिए एक किसी चुनौती होती है. अलार्म बजने के बाद भी अक्सर बच्चे बिस्तर छोड़ने में नखरे करते हैं या फिर रोना शुरू कर देते हैं. इससे न केवल सुबह समय बर्बाद होता है बल्कि बच्चा भी पूरे दिन थकान महसूस करने लगता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बच्चा खुद टाइम से और बिना किसी रोने-नखरे के बिस्तर से उठ जाए तो आप कुछ स्मार्ट टिप्स अपनाएं. इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिसे आप सुबह-सुबह बच्चों को उठाने के लिए अपना सकते हैं. इससे बच्चे पूरे दिन एनर्जेटिक भी रहेंगे और ज्यादा आनाकानी भी नहीं करेंगे.

1. रुटीन फिक्स करना बेहद जरूरी

बच्चों को सुबह टाइम से जगाने के लिए उनका रुटीन फिक्स करना बहुत ही जरूरी होता है. ऐसे में अगर किसी दिन उनका स्कूल न हो तो भी उनको वही टाइम पर जगाएं. सुबह समय से उठने के लिए रात में सही समय पर सोना जरूरी है. ऐसे में बच्चों के सोने का रुटीन भी एकदम पक्का कर दें.

बच्चों को कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए. कम सोने के कारण या फिर नींद पूरी न होने से बच्चा चिड़चिड़ा भी हो सकता है. इसके लिए आप बच्चों को रात में सही समय पर सुला दें. इससे बच्चे खुद समय पर उठना शुरू कर देंगे.

अगर आप बच्चे को सुबह उठा रहे हैं तो उन्हें सुबह अचानक या फिर डांट कर न जगाएं. आप उनको धीरे-धीरे, प्यार से थप-थपाकर जगा सकते हैं. इससे बच्चा धीरे-धीरे खुद जग जाएगा और वो भी बिना किसी ज्यादा आनाकानी के.

आप बच्चे को किसी फिजिकल एक्टिविटी या फिर गेम्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेट कोचिंग का हिस्सा बना सकते हैं. इससे बच्चों की फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी और थकान के कारण उन्हें रात में सही समय पर नींद भी आ जाएगी. साथ ही बच्चे सुबह भी समय से उठ जाएंगे.

सुबह-सुबह बच्चे जब जग जाएं तो उन्हें पानी पिलाएं, इससे उनका शरीर हाईड्रेट रहेगा. साथ ही बच्चे पूरे दिन एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे. इसके अलावा रात को सोने से पहले भी बच्चों को पानी पीने की आदत डलवानी चाहिए.

