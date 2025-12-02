बच्चे को जल्दी सुलाने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया शिशु को सुलाते हुए 90% माता-पिता करते हैं ये 3 गलतियां

Bache Ko Sulane Ka Tarika: नवजात बच्चे की देखरेख में माता-पिता कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. हालांकि, कई बार पैरेंट्स जाने-अनजाने में बच्चे को सुलाते हुए कुछ आम गलतियां कर जाते हैं, जिससे बच्चे की नींद पूरी नहीं होती. बच्चे को रात के समय सही तरह से ना सुलाया जाए, तो वह बीच रात में कभी भी उठकर रोने लगते हैं, साथ ही अगले पूरे दिन भी चिड़चिड़ा रहता है. ऐसे में बच्चे को सुलाने में पैरेंट्स को खासतौर से सावधानी बरतनी जरूरी होती है. इसे लेकर पैरेंटिंग एक्सपर्ट अर्चना मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बच्चे को सुलाने का सही तरीका और 3 आम गलतियों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं क्या कहती हैं एक्सपर्ट-

बच्चे को सुलाने में कभी ना करें ये गलतियां

पहली गलती है माता-पिता का बच्चे को ओवर स्टिम्यूलेट कर देना, यानी बच्चे को सुलाने से पहले उससे बहुत ज्यादा बात करना, घर में ज्यादा शोर होना या फिर लाइट तेज होना. इन चीजों से बच्चा ओवर स्टिम्यूलेट हो जाता है. इसी वजह से बच्चे को अच्छे से नींद नहीं आती है और वह रात में बार-बार उठता रहता है.

आपको करना यह है कि बच्चे को सुलाने से 30 मिनट पहले लाइट कम कर दें, शोर-शराबा कम करें, टीवी वगैरह बंद कर दें और आस-पास फोन ना चलाएं. अगर बच्चे के सोने से आधा घंटा पहले यह किया जाए तो उसे गहरी नींद लेने में मदद मिलती है.

खराब स्लीपिंग एन्वायरमेंट भी एक बड़ी गलती है जिसकी वजह से रात के समय बच्चे की नींद उचटती है. आपको बच्चे को सुलाने से पहले उसका डाइपर चेक करना है. अगर बच्चा फ्रेश डाइपर में नहीं सोएगा तो बार-बार रात के समय डिस्टर्ब होता रहेगा. इसके अलावा बच्चा जिस कमरे में सो रहा है उस कमरे का तापमान देखें कि वहां ना ज्यादा गर्मी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा सर्दी. बच्चे को जो कपड़े पहनाएं हैं वो भी मौसम के अनुसार कंफर्टेबल होने चाहिए.

बच्चे को अगर अच्छे से दूध पिलाकर ना सुलाया जाए, तो इससे भी उसकी नींद टूट सकती है. ऐसे में बच्चे को अच्छे से दूध पिलाने के बाद ही सुलाना चाहिए जिससे भूख लगने से उसकी नींद ना टूटे.

इस तरह बच्चे का एक रूटीन सेट करें और रूटीन सेट करने के बाद ही उसे सुलाएं. इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे को सुलाने का समय रोजाना एक सा हो. इससे बच्चे को बिना ज्यादा जद्दोजहद के नींद आ जाती है और वह रातभर सुकुन से सोता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.